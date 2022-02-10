▲ 【理財教育】幫子女儲起利市錢不如趁機教理財 5堂課灌輸正確金錢觀

農曆新年最常聽到的一句話必然是「恭喜發財」，不過小朋友逗來的利市，很多時候家長會以「幫你儲起」為名而「充公」。父母與其偷偷將孩子的利市錢「收歸中央」，何不藉此機會與子女上堂親子理財課？

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1. 利市意義並非金錢

很多時候，小朋友收到利市後，最關心的是內裏有多少錢。其實傳統上紅色利市封承載着祝福，代表長輩將福氣給予後輩，而不少兒孫亦會向家中老人家給予利市，表達感恩之情，因此爸爸媽媽應先教育小朋友利市的意義，金額多寡並非重點。

2. 實體利市好過電子

過往新聞不時報道，有小學生因使用八達通而胡亂揮霍，覺得只要「嘟一嘟」，物品便唾手可得。而近年電子利市愈來愈流行，更令小朋友難以理解金錢概念。因此，有專家建議家長將電子利市轉為實體鈔票，令子女花錢時有更真實的體會。

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3. 遲拆利市訓練耐性

老人家常常說太早拆利市會「財散」，乍聽之下似是迷信。事實上，遲拆利市卻的確帶有理財智慧，因為這可以教曉孩子延遲享樂，訓練耐性。傳統上，農曆初七及正月十六都是拆利市的日子。

4. 使用利市錢儲蓄

爸爸媽媽不妨與子女一起拆利市，教導他們不應將利市錢全數花光，並用作儲蓄，例如可以為孩子設立銀行儲蓄戶口，將利市錢儲起來。

不過，銀行息低難讓小孩明白利息、複息等效應的威力，而市面上亦有高息短期儲蓄保險產品，入場門檻200美元（1,560港元），可以網上投保，亦可以靈活提取，首3個月年利率達10%，讓小孩子較容易明白儲蓄、投資等道理。

當然，小朋友亦可以將部分利市錢留下來買零食、玩具、禮物等；又或將款項用作慈善用途，教育施比受更有福。

5. 分享家中財務狀況

此外，由於利市錢是子女零用錢以外，每年一筆重大「收入」，爸爸媽媽可以藉此機會教育子女金錢觀念，甚至可以分享家中財務狀況，令小朋友明白賺錢辛勞和謹慎理財的重要性。

以上資訊由10Life提供，更新至2022年1月27日，僅供參考，並非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【親子理財】從利是錢開始 兒童理財的5堂課，已獲授權轉載。】

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