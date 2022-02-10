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【職場機遇】疫下訂單倍增HKTVmall招人　新人獎金有8千　派貨員平均月薪可達3萬

個人增值 18:05 2022/02/10

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疫情下大家都避免外出，間接刺激了港人網上消費。本地大型網上超市平台HKTVmall昨日在Facebook宣布，將會增聘大量員工以應付HKTVmall訂單量倍增的情況。而新人獎金高達8,000元，而推薦人可以得到獎金高達3萬元。

HKTVmall在Facebook指，近日網購需求大增，為了加強處理訂單能力和保持服務質素，HKTVmall需要大量物流、倉務及門市人手增援。新入職的朋友可以獲得高達8,000元的新人獎金，同時如果推薦身邊朋友應徵，推薦人最多可以獲得高達3萬元介紹人獎金。

從HKTVmall Facebook網頁資料所見，是次招聘的職位有10個，其中派貨司機每月平均月薪為2.8萬元至3萬元；凍貨收派司機每月平均月薪為2.2萬元；包裝員每月平均月薪為1.4萬元等。

不過HKTVmall指，由於近日疫情不穩定，2月份所有即場招聘日會轉為預約面試，而為了控制公司內的人流，有關人員會在一星期內主動聯絡合適申請人，以預約面試安排。

有關更多待遇福利和申請職位的詳情，可到HKTVmall的Facebook專頁了解。

 

責任編輯：區祖飛

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