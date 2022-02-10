  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能

17:40 2022/02/10

分享：

無現金社會是近年的大趨勢，去年政府用電子錢包派5,000元消費券，更吸引不少人使用電子支付。不過，之前發生不少電子錢包被盜用的事件，政府之前曾提出要實行電子錢包實名制，惟一直未有正式公布。不過，近日有網民使用八達通銀包時出現彈出提示，指由今年6月起，只有已升級的八達通銀包Pro用戶可使用現金增值銀包及P2P付款服務。

【AlipayHK用戶明年未完成身份認證 跨境消費及轉帳功能將受限：按此

    點擊圖片放大

根據八達通網站資料，八達通銀包原本分為3種，分別是Lite、Plus及Pro，惟現已暫停接受八達通銀包Plus登記。換言之，現時只可申請八逹通銀包Lite或Pro。而兩者的認證方法也大不同，Lite用戶只需要提供香港手機號碼及電郵地址即可使用服務，適用於12歲或以上人士申請；而Pro用戶則需提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，需於八達通App提供住址，並適用於18歲或以上人士申請。

另外，現時所有的八達通銀包用戶均可享用P2P付款功能，即是可於個人的八達通銀包轉帳至其他八達通銀包、銀行帳戶或電子錢包帳戶。而Lite及Pro用戶分別只在於儲值限額及年度交易限額有所不同而已。不過，根據網民提供的彈出訊息提示，由今年6月起，必須升級至Pro用戶才可享用P2P付款功能。

如果想為八達通銀包增值，現有八達通銀包用戶可透過八達通卡、現金、網上銀行平台或電子錢包等方式增值。不過，由今年6月起，若沒有升級至Pro用戶，將不可再用現金增值，必須透過其他方式增值。

換言之，如果八達通銀包用戶想如常使用P2P付款功能以及以現金為八達通銀包增值，就必須升級至八達通銀包Pro，即要提供個人資料、香港身份證等資料。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【超市格價】買嘢前先格價！　大型超市乜嘢產品差價最大？
今日
【超市格價】買嘢前先格價！　大型超市乜嘢產品差價最大？
【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢
今日
【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢
【兒童戶口】儲利市錢培養儲蓄習慣　5間銀行兒童戶口大比拼
2022/02/09
【兒童戶口】儲利市錢培養儲蓄習慣　5間銀行兒童戶口大比拼
【通脹潮】麗城花園市民超市狂掃新鮮蔬菜　街坊網民：疑放街市菜檔轉賣
2022/02/08
【通脹潮】麗城花園市民超市狂掃新鮮蔬菜　街坊網民：疑放街市菜檔轉賣
【在家工作】港鐵延長都會票有效期　3月15日起可到指定港鐵站替換（附申請方法）
2022/02/08
【在家工作】港鐵延長都會票有效期　3月15日起可到指定港鐵站替換（附申請方法）
電子支付 香港身份證 八達通

上一篇文章

【超市格價】買嘢前先格價！　大型超市乜嘢產品差價最大？

下一篇文章

【買菜平台】網購新鮮蔬菜唔使去超市搶！　邊間買夠200蚊即可免運？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款