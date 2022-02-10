【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能

無現金社會是近年的大趨勢，去年政府用電子錢包派5,000元消費券，更吸引不少人使用電子支付。不過，之前發生不少電子錢包被盜用的事件，政府之前曾提出要實行電子錢包實名制，惟一直未有正式公布。不過，近日有網民使用八達通銀包時出現彈出提示，指由今年6月起，只有已升級的八達通銀包Pro用戶可使用現金增值銀包及P2P付款服務。

【AlipayHK用戶明年未完成身份認證 跨境消費及轉帳功能將受限：按此】

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根據八達通網站資料，八達通銀包原本分為3種，分別是Lite、Plus及Pro，惟現已暫停接受八達通銀包Plus登記。換言之，現時只可申請八逹通銀包Lite或Pro。而兩者的認證方法也大不同，Lite用戶只需要提供香港手機號碼及電郵地址即可使用服務，適用於12歲或以上人士申請；而Pro用戶則需提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，需於八達通App提供住址，並適用於18歲或以上人士申請。

另外，現時所有的八達通銀包用戶均可享用P2P付款功能，即是可於個人的八達通銀包轉帳至其他八達通銀包、銀行帳戶或電子錢包帳戶。而Lite及Pro用戶分別只在於儲值限額及年度交易限額有所不同而已。不過，根據網民提供的彈出訊息提示，由今年6月起，必須升級至Pro用戶才可享用P2P付款功能。

如果想為八達通銀包增值，現有八達通銀包用戶可透過八達通卡、現金、網上銀行平台或電子錢包等方式增值。不過，由今年6月起，若沒有升級至Pro用戶，將不可再用現金增值，必須透過其他方式增值。

換言之，如果八達通銀包用戶想如常使用P2P付款功能以及以現金為八達通銀包增值，就必須升級至八達通銀包Pro，即要提供個人資料、香港身份證等資料。

責任編輯：曹佩鈞

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