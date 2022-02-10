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【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢

精明消費 18:20 2022/02/10

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本港第5波疫情大爆發，各區都有大批居民需要強制檢測，各檢測中心、流動採樣站大排長龍，甚至要排數小時才能完成檢測。不過有網民發現，在網上平台竟有人把「代排隊」變成商機，指可以提供「強檢代排隊」服務，收費由每小時90至160元都有。有提供「強檢代排隊」服務的網民指，自己有好多時間但缺錢，故選擇為有需要人士提供服務。

【防疫條例收緊 違規隨時罰1萬元 子女父母不同住回家探親或被罰款？：按此

強檢代排每小時高達160元

近日多區均出現排隊進行強制檢測的人龍，有網民於拍賣平台Carousell發現，不少人發帖指可以「強檢代排隊」，每小時開價介乎90元至160元。若排隊2小時計算，收費與檢測中心等自費檢測的240元相差不多，甚至更高。而有網民表示，排隊自費檢測亦需約1至2小時，認為「代排」服務或能滿足部分人的需要。

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「強檢代排」引起網上熱論，有網民形容是「辛苦錢」及「攞命搏」，但亦有網民認為並沒問題「自由市場，大把人時間唔值錢，賺返100元都好，亦大把人要開工，排隊時間成本已經多過呢條數，咪覺得抵畀」，不過亦有人質疑代排隊做法是否合法。

【醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較：按此

因應多區強檢出現人龍，長沙灣體育館的檢測站承辦商駿嶺生物科技增設派籌機，每個籌號有一個二維碼，只要在手機上掃瞄就可查看輪候時間，而不懂使用智能電話的人士，職員會通知他們預計輪候時間。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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檢測中心 強制檢測 Carousell 疫情 長沙灣

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