當時計與時裝Happy Together　瑞士H. Moser & Cie. X 香港The Armoury攜手推日全蝕腕錶

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原來，作為專業男士工作指定穿着的西裝，是源自19世紀拿破崙制定服飾法條例後泛起的蝴蝶效應；而作為計時的手錶，藍本源於18世紀已登場的懷錶。時裝與時計為人們服務多年，本河水不犯井水，但偶爾越界交叉聯乘，創作火花耀眼得很，說的正是H. Moser & Cie. （亨利慕時）x The Armoury的首次合作-----勇創者小秒針Total Eclipse腕錶。
英文字的Total Eclipse，顧名思義，全因為受到日全蝕的啟發。靈感源自香港高級西裝品牌The Armoury主腦之一Mark Cho的一時興起之念，他欲設計一枚以漆黑Vantablack塗層的錶面，猶如日所有光給黑洞收歸所有的日全蝕，只得漆黑的內錶圈的一款手錶款式。
懷着懷錶的舊
時間回到2019年， Mark在紐約與亨利慕時CEO Edouard Meylan相見，二人對服裝和腕錶有着共同話題與品味，自然萌起要合作的念頭。
Mark說
當我和 Edouard開始討論要一起製造腕錶，我的最大訴求是要做較細小的錶徑。我喜歡低調含蓄感，但只要見微知着，就知它是一枚深沉複雜的機械腕錶。所以一直欣賞煙熏錶色和 Vantablack錶盤，兩者皆是亨利慕時的經典，我偏愛後者，望以某種形式為錶盤添加印記。於是，我的設計拍檔Elliot Hammer 建議不如用日全蝕為主題。
Edouard隨即附和，表示38毫米錶徑是完美的平衡，他說
為此，我決定選用品牌最小巧的手動上鍊HMC 327機芯，時針與分針末端帶有圓環，以圓點標記的小秒針與時標，呈現他特別鍾情的Breguet指針風格。更把小秒針位設計於 6點鐘位置，令人聯想到懷錶的風格。
首次見面後，歷時兩年時間，最大挑戰是要完成時標圓點設計，這是亨利慕時的獨家首創，運用自家的Vantablack技術。只因這由碳奈米組成的錶面，只要輕碰已會毀損，無法跟其他物品接觸。
於是，品牌位於瑞士沙夫豪森的製錶廠經多番多項特殊技術，才達至他倆的要求。Mark更以The Armoury之名，為亨利慕時設計的口袋巾作回禮，顯示高級訂製西裝到機械腕錶的精髓，就是從細節入手吧！
產品查詢︰ 2810 4990
撰文 : 黃鑑江