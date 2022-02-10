當時計與時裝Happy Together　瑞士H. Moser & Cie. X 香港The Armoury攜手推日全蝕腕錶

原來，作為專業男士工作指定穿着的西裝，是源自19世紀拿破崙制定服飾法條例後泛起的蝴蝶效應；而作為計時的手錶，藍本源於18世紀已登場的懷錶。時裝與時計為人們服務多年，本河水不犯井水，但偶爾越界交叉聯乘，創作火花耀眼得很，說的正是H. Moser & Cie. （亨利慕時）x The Armoury的首次合作-----勇創者小秒針Total Eclipse腕錶。

▲ 手工縫製黑色小牛皮錶帶，以兩種不同紋理呈現兩種色調不鏽鋼針釦，舊鐫刻品牌標誌，此次聯乘將於The Armoury紐約和香港的專門店及兩者品牌的電子平台作銷售點。

英文字的Total Eclipse，顧名思義，全因為受到日全蝕的啟發。靈感源自香港高級西裝品牌The Armoury主腦之一Mark Cho的一時興起之念，他欲設計一枚以漆黑Vantablack塗層的錶面，猶如日所有光給黑洞收歸所有的日全蝕，只得漆黑的內錶圈的一款手錶款式。

▲ 左）Edouard Meylan（H. Moser & Cie. CEO） Heinrich Moser是創立於1828年的俄國製錶品牌，事至今日，是一家於瑞士設立製錶廠的目前員工數多於 60 人，至今已研發出15 款原廠自製機芯，每年生產超過1,500 枚腕錶。2013年，出身自鐘錶世家的Edouard成為CEO，以Gamebreaker的心態來開拓鐘錶界的設計空間。 Mark Cho（The Armoury創辦人之一） 2010 年，與 Alan See 於 香港創立品牌 The Armoury，源自對經典風格的熱情與述說技藝非凡的工匠及其作品故事的濃厚興趣。 以經典剪裁為起點，同時又融入現代男士的想法。

懷着懷錶的舊

時間回到2019年， Mark在紐約與亨利慕時CEO Edouard Meylan相見，二人對服裝和腕錶有着共同話題與品味，自然萌起要合作的念頭。

Mark說

當我和 Edouard開始討論要一起製造腕錶，我的最大訴求是要做較細小的錶徑。我喜歡低調含蓄感，但只要見微知着，就知它是一枚深沉複雜的機械腕錶。所以一直欣賞煙熏錶色和 Vantablack錶盤，兩者皆是亨利慕時的經典，我偏愛後者，望以某種形式為錶盤添加印記。於是，我的設計拍檔Elliot Hammer 建議不如用日全蝕為主題。

▲ 勇創者小秒針Total Eclipse系列：錶徑38毫米，Vantablack錶盤，搭載手動上鍊HMC 327自製機芯，時、分顯示 6點鐘位置有小秒針，動力儲存最少3天，限量28枚。（有不鏽鋼款及不鏽鋼配紅金兩款，各$199,000）

Edouard隨即附和，表示38毫米錶徑是完美的平衡，他說

為此，我決定選用品牌最小巧的手動上鍊HMC 327機芯，時針與分針末端帶有圓環，以圓點標記的小秒針與時標，呈現他特別鍾情的Breguet指針風格。更把小秒針位設計於 6點鐘位置，令人聯想到懷錶的風格。

首次見面後，歷時兩年時間，最大挑戰是要完成時標圓點設計，這是亨利慕時的獨家首創，運用自家的Vantablack技術。只因這由碳奈米組成的錶面，只要輕碰已會毀損，無法跟其他物品接觸。

於是，品牌位於瑞士沙夫豪森的製錶廠經多番多項特殊技術，才達至他倆的要求。Mark更以The Armoury之名，為亨利慕時設計的口袋巾作回禮，顯示高級訂製西裝到機械腕錶的精髓，就是從細節入手吧！

▲ H. Moser & Cie.的經典錶盤Vantablack，是次特點在於，為增加錶盤閱時清晰度其精巧的時標圓點，是亨利慕時首創，Vantablack由碳奈米組成，無法與任何其他物品接觸，位於瑞士沙夫豪森的製錶廠更為此研發了特殊技巧，以達到是次兩位的要求。

▲ 錶殼有不鏽鋼或不鏽鋼配5N紅金內錶圈兩款選擇，而錶的厚度僅9.9毫米，而錶冠則飾有H. Moser & Cie.的「M」字母。

產品查詢︰ 2810 4990