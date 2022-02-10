  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

當時計與時裝Happy Together　瑞士H. Moser & Cie. X 香港The Armoury攜手推日全蝕腕錶

博客 16:37 2022/02/10

分享：

原來，作為專業男士工作指定穿着的西裝，是源自19世紀拿破崙制定服飾法條例後泛起的蝴蝶效應；而作為計時的手錶，藍本源於18世紀已登場的懷錶。時裝與時計為人們服務多年，本河水不犯井水，但偶爾越界交叉聯乘，創作火花耀眼得很，說的正是H. Moser & Cie. （亨利慕時）x The Armoury的首次合作-----勇創者小秒針Total Eclipse腕錶。

手工縫製黑色小牛皮錶帶，以兩種不同紋理呈現兩種色調不鏽鋼針釦，舊鐫刻品牌標誌，此次聯乘將於The Armoury紐約和香港的專門店及兩者品牌的電子平台作銷售點。

英文字的Total Eclipse，顧名思義，全因為受到日全蝕的啟發。靈感源自香港高級西裝品牌The Armoury主腦之一Mark Cho的一時興起之念，他欲設計一枚以漆黑Vantablack塗層的錶面，猶如日所有光給黑洞收歸所有的日全蝕，只得漆黑的內錶圈的一款手錶款式。

左）Edouard Meylan（H. Moser & Cie. CEO） Heinrich Moser是創立於1828年的俄國製錶品牌，事至今日，是一家於瑞士設立製錶廠的目前員工數多於 60 人，至今已研發出15 款原廠自製機芯，每年生產超過1,500 枚腕錶。2013年，出身自鐘錶世家的Edouard成為CEO，以Gamebreaker的心態來開拓鐘錶界的設計空間。 Mark Cho（The Armoury創辦人之一） 2010 年，與 Alan See 於 香港創立品牌 The Armoury，源自對經典風格的熱情與述說技藝非凡的工匠及其作品故事的濃厚興趣。 以經典剪裁為起點，同時又融入現代男士的想法。

懷着懷錶的舊

時間回到2019年， Mark在紐約與亨利慕時CEO Edouard Meylan相見，二人對服裝和腕錶有着共同話題與品味，自然萌起要合作的念頭。

Mark說

當我和 Edouard開始討論要一起製造腕錶，我的最大訴求是要做較細小的錶徑。我喜歡低調含蓄感，但只要見微知着，就知它是一枚深沉複雜的機械腕錶。所以一直欣賞煙熏錶色和 Vantablack錶盤，兩者皆是亨利慕時的經典，我偏愛後者，望以某種形式為錶盤添加印記。於是，我的設計拍檔Elliot Hammer 建議不如用日全蝕為主題。

勇創者小秒針Total Eclipse系列：錶徑38毫米，Vantablack錶盤，搭載手動上鍊HMC 327自製機芯，時、分顯示 6點鐘位置有小秒針，動力儲存最少3天，限量28枚。（有不鏽鋼款及不鏽鋼配紅金兩款，各$199,000）

Edouard隨即附和，表示38毫米錶徑是完美的平衡，他說

為此，我決定選用品牌最小巧的手動上鍊HMC 327機芯，時針與分針末端帶有圓環，以圓點標記的小秒針與時標，呈現他特別鍾情的Breguet指針風格。更把小秒針位設計於 6點鐘位置，令人聯想到懷錶的風格。

首次見面後，歷時兩年時間，最大挑戰是要完成時標圓點設計，這是亨利慕時的獨家首創，運用自家的Vantablack技術。只因這由碳奈米組成的錶面，只要輕碰已會毀損，無法跟其他物品接觸。

於是，品牌位於瑞士沙夫豪森的製錶廠經多番多項特殊技術，才達至他倆的要求。Mark更以The Armoury之名，為亨利慕時設計的口袋巾作回禮，顯示高級訂製西裝到機械腕錶的精髓，就是從細節入手吧！

H. Moser & Cie.的經典錶盤Vantablack，是次特點在於，為增加錶盤閱時清晰度其精巧的時標圓點，是亨利慕時首創，Vantablack由碳奈米組成，無法與任何其他物品接觸，位於瑞士沙夫豪森的製錶廠更為此研發了特殊技巧，以達到是次兩位的要求。

錶殼有不鏽鋼或不鏽鋼配5N紅金內錶圈兩款選擇，而錶的厚度僅9.9毫米，而錶冠則飾有H. Moser & Cie.的「M」字母。

產品查詢︰ 2810 4990

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

相關文章

BAPE猿人聯乘3大品牌　Canada Goose,Reebok,BE@RBRICK攜手助攻
2022/02/04
BAPE猿人聯乘3大品牌　Canada Goose,Reebok,BE@RBRICK攜手助攻
Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注
2022/01/26
Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注
Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee
2022/01/21
Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee

你可能感興趣

BAPE猿人聯乘3大品牌　Canada Goose,Reebok,BE@RBRICK攜手助攻
13:00 2022/02/04
BAPE猿人聯乘3大品牌　Canada Goose,Reebok,BE@RBRICK攜手助攻
Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注
12:30 2022/01/26
Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注
Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee
12:14 2022/01/21
Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee
紐約 設計 產品 時裝服飾 鐘錶 瑞士 香港 鐘錶

下一篇文章

【理財規劃】如何進行季度資金檢查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
博客 - 【理財教育】新年逗利市變小富翁？　「財分3份」教子女理財
【理財教育】新年逗利市變小富翁？　「財分3份」教子女理財
博客 - 【退休規劃】37歲創業家坐擁逾1,800萬身家　每月透支逾3萬　冀財務自由要點做？
【退休規劃】37歲創業家坐擁逾1,800萬身家　每月透支逾3萬　冀財務自由要點做？
博客 - 【2022壬寅虎年】AlipayHK虎年利市有咩特別？　做好利市背後點樣做好支付？
【2022壬寅虎年】AlipayHK虎年利市有咩特別？　做好利市背後點樣做好支付？
博客 - 明明係收入點解計唔足？　花紅佣金與樓按申請
明明係收入點解計唔足？　花紅佣金與樓按申請
【NFT】NFT熱潮殺入香港 玩法係點你要知
【NFT】NFT熱潮殺入香港 玩法係點你要知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款