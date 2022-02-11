【熱門新劇】病毒肆虐造就喪屍劇熱潮　Netflix《殭屍校園》勢超《魷魚遊戲》

▲ 《殭屍校園》第一季上架不久，網民已熱烈敲碗第二季，是繼《屍戰朝鮮》後另一套熱爆全球的韓國喪屍主題劇。

以喪屍、校園青春為主題的Netflix劇集《殭屍校園》，承接韓國近年電影《屍殺列車》、《#Alive》、劇集《屍戰朝鮮》等叫好又叫座效應，《殭屍校園》甫播映，旋即登上多國收視榜冠軍，觀看時數超越《魷魚遊戲》，雖然劇集評價不一，但仍成為2022年第一個熱門影視話題！

《殭屍校園》開播自今，已在香港、韓國、台灣、日本、法國、加拿大、泰國、俄羅斯、越南、澳洲、美國、英國等56個地區蟬聯收視排行榜首，在全球90多個國家中擠進前3名。

▲ 殭屍病毒短時間內蔓延整個校園，營造出絕望的世界末日氛圍。（電影劇照）

據Netflix截至1月30日的統計數據，《殭屍校園》在上架後的3天內，觀看時數突破1億2479萬，大大超越去年《魷魚遊戲》的紀錄，不少媒體推測，《殭屍校園》的熱潮或更勝《魷魚遊戲》。

校園欺凌融入主題

當喪屍的場景已一一出現在火車、公寓，甚至古代，新鮮的設定就更為重要。這次背景移師校園，令主演群順理成章由年輕演員擔演，將校園青春片結合喪屍類型，同時慣常喪屍片愛涉及的人性探討，也轉為校園問題，諸如校園欺凌、歧視，以及學校管理層的腐敗等，都讓這齣「災難片」與其他喪屍電影、劇集區別開來。

▲ 電視劇主角們平均年齡只有20歲，當中更有不少新面孔，予人新鮮感。（電影劇照）

特別的是，作為一齣創作於世界受疫情肆虐後的作品，劇中多次提及新冠肺炎的字眼，讓劇情更能跟現實聯繫，當中出現的隔離區、疫苗等劇情，全跟觀眾有切身關係，也更反映真實世界的恐慌。

《殭屍校園》既有一貫喪屍片的刺激、驚慄、血腥，如開首不久大量喪屍衝進學校飯堂的情景，瘋狂拍打玻璃的畫面，令人聯想到《屍殺列車》的經典一幕。另外，《殭屍》亦有不少輕鬆詼諧，甚或諷刺的橋段，如怕死膽小的新手警察與暖男老差骨的逃難組合；無知YouTuber為訂閱數冒險混進「喪屍區」等，作為劇情調和劑，效果不錯。

▲ 劇中亦有不少輕鬆詼諧橋段，如怕死膽小的新手警察與暖男老差骨的逃難組合。（電影劇照）

半喪屍設定別有暗示

劇集中一個與別不同的喪屍設定--「半喪屍」，絕對讓觀眾邊看邊替逃生的主角們擔心。「半喪屍」被咬後不只不會屍化，更會成為不死身，既不用再擔心被喪屍追咬，即使從高樓墮下也能復活，堪稱無敵，而這也是編導讓弱勢者作出反擊的安排，別有用意，是否也暗示人類終有一日要跟病毒共存？

第一季中出現的三名「半喪屍」中，有一位被欺凌者和一位施暴者，是巧合抑或刻意，則要看第二季劇情是否會交代了。

▲ 導演指選擇綠色校服，是因與鮮血對比，可凸顯血腥感，增強張力。（電影劇照）

捧出新男神女神

《殭屍校園》掀起熱潮，主角們也功不可沒。一班平均年齡只有20歲的男女演員，青春活潑，其中「戰鬥力」不亞於男主角的李秀赫（朴所羅門飾），就憑其英俊外形成功跑出，在網上引起熱議。

另外如女班長趙怡賢，曾演《魷魚遊戲》的李瑜美等，都人氣暴升。導演李在奎更特別啟用大量新人演員，刻意挑選觀眾不熟悉的生面孔，從選角後開始集訓培養默契，務求一眾演員的表現能達到他要求的「真實感」。

▲ 主演群中的李秀赫（朴所羅門飾），憑其英俊外形成功跑出，在網上引起熱議。（電影劇照）

導演亦有解釋孝山高中「校服顏色」為甚麼選擇綠色：「除高中一般的白襯衫以外，毛衣、裙子、領結統統都選擇綠色，因為穿着綠色校服，與襯在紅色鮮血的互補色對比，可凸顯血腥感，增加戲劇張力！」