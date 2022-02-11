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【消費優惠】實惠推排隊等檢測套裝　99元有齊口罩摺凳消毒液暖包

精明消費 09:00 2022/02/11

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第5波疫情下人心惶惶，不少市民一大早就去檢測中心排隊輪候檢測，動輒要等數小時。實惠為此推出排隊檢測懶人包，一個套裝有齊1張摺凳、1樽空氣消毒淨化液、30片醫療用口罩及10片雞仔牌長效暖包。套裝原價220，優惠價99元就買到，天寒地凍去人多的地方排隊等檢測，就不用再怕病毒傳播！

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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