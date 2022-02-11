【消費優惠】實惠推排隊等檢測套裝 99元有齊口罩摺凳消毒液暖包 精明消費 09:00 2022/02/11 分享： 第5波疫情下人心惶惶，不少市民一大早就去檢測中心排隊輪候檢測，動輒要等數小時。實惠為此推出排隊檢測懶人包，一個套裝有齊1張摺凳、1樽空氣消毒淨化液、30片醫療用口罩及10片雞仔牌長效暖包。套裝原價220，優惠價99元就買到，天寒地凍去人多的地方排隊等檢測，就不用再怕病毒傳播！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】yuu會員專享優惠！ 2月11日7-Eleven買滿$71享89折 2022/02/10 【消費優惠】yuu會員專享優惠！ 2月11日7-Eleven買滿$71享89折 【情人節2022】無得出街又唔想煮？ 情人節外賣都可以好浪漫 2022/02/10 【情人節2022】無得出街又唔想煮？ 情人節外賣都可以好浪漫 【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝 港男港女最想收到呢3類禮物 2022/02/10 【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝 港男港女最想收到呢3類禮物 【快速測試】雙妹嚜引入新冠狀病毒測試棒 2月11日3時起網店優惠價發售 2022/02/10 【快速測試】雙妹嚜引入新冠狀病毒測試棒 2月11日3時起網店優惠價發售 【消費優惠】合味道紀念館試食價優惠 日清麵食低至平均$2/包 2022/02/10 【消費優惠】合味道紀念館試食價優惠 日清麵食低至平均$2/包 實惠家居 付款優惠 著數優惠 口罩 疫情 香港