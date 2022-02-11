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【理財個案】32歲月入8萬　200萬造定期太保守　教你砌月供2萬股票組合增值財富

博客 13:35 2022/02/11

分享：

投資新手想趁年輕增值財富，就要避免過於保守。有讀者今年32歲，月入高達8萬元，現持有80萬債券基金及200萬元定期，只賺息但欠缺增長。他認為投資股票輸多贏少，故想採用月供股票的方法，分散風險。他計劃每月供2萬元股票，投資組合應點砌？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人32歲，是一名投資新手，月入約8萬元，每月儲到4.5萬元左右，現時持有約80萬債券基金，另外約200萬元主要都係擺定期，兩者都係賺利息，間中都有買股票，不過輸多贏少，幾年內未有置業計劃。

1. 最近想試吓月供股票，如果每月供2萬元會否比例太高？40%指數基金、20%港交所 （00388） 、20%金沙 （01928） 、20%滙豐 （00005） 呢個組合可以嗎？手頭上有流動資金你會建議點部署？新手可以將幾多比例放股票？

2. 明白月供股票係長綫投資，同埋可平均買入價，咁需要設定一個預期回報嗎？幾時應考慮賣出？定係因為既然係長綫投資所以根本唔需要咁諗？

【37歲創業家坐擁逾1,800萬身家 每月透支逾3萬 冀財務自由要點做？：按此

個案重點：

  • 32歲，月入8萬元
  • 投資新手
  • 200萬元定期，80萬元債券基金

理財目標：

  • 如何分配月供股票比例及組合
  • 如何部署手上資金
  • 了解股票買入賣出及回報等相關問題

龔成：

1. 我哋投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穩定現金流。

以你年紀計，應以增值為主。滙豐 （00005） 只是收息股，無甚增長力，唔適合你。另外，「債券」其實只是「產品」，物業、優質股是「資產」，所以從財富本質上，我哋應較集中持有「資產」。而定期這類現金流工具，增長力弱都唔係咁適合你。

作為投資新手，我建議你用月供去做投資，咁樣會大大減少你買貴貨風險。

如果你每月儲到的4.5萬元無其他特定用途，你可以將這4.5萬元的一半去做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

【36歲持股帳面蝕50萬 冀10年累積千萬流動資產 應怎重整投資組合？：按此

月供方面，可用你這組合，而滙豐就用一隻潛力股代替，如：

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現較大程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜價加大力度掃貨，然後長綫投資。

2. 另外，我哋唔會話設定一個預期回報，因為優質股只要長綫質素不變，我哋基本上長期持有就可以。除非買入後發現自己犯錯，這股不是優質股，又或這股核心的質素轉差，變成非優質股，這時無論賺蝕都應該要沽貨。

又或是市況過熱，市場處牛市三期的狂熱狀態，例如2015年的大時代狂熱時，我便會採用多沽少買的策略，但當時的市況未到極度狂熱，所以我亦只是沽出了一部分的貨。

此外，股價要是嚴重高估，例如市況狂熱，又或自身的原因令股價爆升，都有可能沽出。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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