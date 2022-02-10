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【理財規劃】如何進行季度資金檢查

博客 14:20 2022/02/10

分享：

農曆新年剛過，無論你是已婚或是仍可收利市，資金狀況都可能因節日出現變化。在實際生活上，定期追蹤自己資金去向是十分有必要，最好定期每季都做一次，以下是幾個合適步驟。

第一步：檢查你的支出

由於更高的生活成本或孩子正在成長，不同支出都會增長。有些可能是短暫，好像近日菜價飈升，有些則會長久發生，好像隨着孩子興趣的擴大，在課外活動上要花更多的錢。無論支出是以哪種方式出現，最好查看預算中每個類別。如果你發現支出全面增加，你可能需要考慮削減不太重要的領域，以確保你與儲蓄目標保持一致。

第二步：查看收入的變化

在過了年後，也許你最近加了薪，現在享受着更高的薪水；或者，因疫情你的工作時間被縮短了，收入受到了打擊。無論哪種方式，請注意收入變化，以確保支出仍然可控。如果你的收入暫時下降了，你可能要考慮暫時找第二份工作來應付帳單及日常開銷。

第三步：查看即將發生的較大費用

你可能會收到一些比平常更大的帳單，並且想要在沒有壓力的情況下支付可能需要一些策略。查看你的日曆，看看是否有活動即將到來，比如婚禮或假期，這可能會迫使你動用你的積蓄。同樣，每年的稅季都是值得關注的事情，這樣你就不會毫無準備。

第四步：評估債務

如果你背負着債務，你會想要確保在償還債務方面取得不錯的進展。看看你的貸款和信用卡餘額。你可能需要決定合併部分債務，以使其更易於管理或負擔得起。例如，進行結餘轉戶可能是在還清信用卡的同時節省利息的好方法。

第五步：檢查儲蓄

你可能有一個特定的儲蓄目標，或者只是希望看到儲蓄帳戶餘額逐月增加。無論是哪種方式，看看你在這方面做得如何都是個好主意。如果對自己的進展不滿意，可以返回預算並考慮進行支出修改，以便騰出更多現金存入銀行。每3個月進行一次金錢檢查可以幫助你改善財務狀況，所以應打開你的日曆，留出一些時間來完成這項工作，這樣到日後退休你會很感激自己能夠持之以恆。

【2022年要避免的3個簡單投資錯誤 : 按此

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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