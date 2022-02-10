【退休規劃】37歲創業家坐擁逾1,800萬身家　每月透支逾3萬　冀財務自由要點做？

不少年輕人都有創業夢，但缺乏創業資金，年僅37歲的Matt是生意人，過去曾多次創業，有成功也有失敗，身家已逾千萬元。Matt剛剛將生意賣出而獲利，現正在等待適當機會，再投資其他潛在高增長的行業，所以目前唯一收入是手上的收租單位及車位。雖然太太都有工作，但收入不高，只會用作個人支出，所以家庭支出都是由Matt全部負責。因此，他想認真地檢視自己的財富組合，是否能夠達到期望的財務自由。

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【背景】 姓名：Matt

年齡：37歲

職業：自僱人士

家庭：已婚，兩名孩子分別5歲及8歲 【現有資產】 銀行存款：750萬元

債券組合：約629萬元

退休金累計總值：15萬元

自住物業：900萬元

出租物業及車位：650萬元

兩個物業按揭：700萬元

債券組合貸款：約383萬元 【每月收支】 收入 出租物業及車位：13,700元 開支 出租物業供款：8,600元

自住物業供款：1.8萬元

其他生活支出：2.34萬元 【每月結餘】 透支：3.63萬元

和Matt會談時，筆者留意到他是一個比較審慎及穩陣的人，這解釋了為何他的財富組合中並沒有股票，而且他剛剛經銀行建議而投資了一個債券組合，亦因為利息低，他更利用借貸來增加投資額。Matt想知道現時每月從債券及租金所帶來的收入能抵銷多少日常支出，需要從目前儲蓄之中補貼多少。

Matt現時每月家庭支出為50,000元，1年則是60萬元，53%是兩個物業的按揭還款，家庭及個人開支只是2.3萬元，是很合理的金額，相比他的可投資資產金額來說，反映他不是胡亂花錢的人。

假設債券組合的收益金額及借貸利率維持不變，一年的淨債券利息收益金額大約23.1萬元。另一方面，以現時租金收入計算，假設扣除稅務及其他項目後一年租金淨收入為14.8萬元，所以一年收入便有37.9萬元，換句話說，一年便要從儲蓄中補貼22.1萬元。

如果每年生活費按通脹3%增長，而未運用的資產及儲蓄能夠達到每年平均回報4%，債券及物業收益維持不變，以90歲來估算，Matt需要有1,671萬元才能滿足期望的生活水平。他現時的財富組合中有淨值1,861萬元，但當中已經包括自住單位及出租單位，共值850萬元，再扣除債券組合淨值246萬元，真正能夠應付生活需要的資產，只有存款及強積金累算權益共765萬元，只是計算到的需要金額的45.8%，並不足夠。不過計算時並未扣除將來的潛在增加及減少支出，包括完成按揭還款後家庭支出會大減；未來需要支付子女教育基金，及Matt將會再度創業的投資金額等，所以有很多仍未確定而對將來現金流影響很大的變數，筆者建議Matt要定期檢討來評估進度。

配置現有資產減市場影響

持有大量現金肯定會影響財富組合的收益，Matt亦有同感，所以他也在打算應該增加投資在債券組合，或是多買一個物業來收租。筆者的建議是兩者都非最好想法，因為會導致過度集中令風險增加。他可以考慮投資在未有的資產，包括基金及儲蓄保險等，最重要是先了解將來需要現金流的時間，及所持有資產是否可以提供所需金額。

今天Matt只是37歲，說到退休似乎來日方長，很多變數會出現，而且Matt現時已經有這個財富水平，屬實難能可貴，而他亦會密切留意市場發展，尋求適當再次創業的機遇，所以目前不需要過度擔憂退休問題。反而他應該考慮怎樣配置現有資金及資產，確保組合表現能夠有效減少將來受不可控的市場因素影響。

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先考慮人壽及醫療保障

筆者先從個人風險管理和Matt分析。他現時只有100萬元人壽保障額，但兩個物業的按揭貸款已是700萬元，萬一將來因任何原因而早逝的話，太太及兩名孩子的生活便會受影響。Matt不打算賣出現有自住及收租物業，雖然目前的資金可以用作償還貸款，但生活費便沒有了，所以他一定要有最少700萬元的人壽保障額，除此之外，針對責任方面，他亦應該要有額外的保障，兩名孩子目前只是5歲及8歲，一般完成供養孩子責任應達到25歲，所以Matt的家庭責任最少還有20年，這段時間必須有足夠的人壽保障來管理早逝的風險。

醫療保障方面，Matt一家四口都已經購買了高端醫療保險，一年保費共約4萬元，相信治療疾病的潛在支出應該可以放心，但他們沒有任何危疾保障，這方面需要趁健康而早些安排。

至於兩種收益資產的表現，則需要認真了解。扣除稅項支出後，估計收租物業一年租金收益金額為14.8萬元，物業現值為650萬元，所以租金收益率只有2.28厘，這不是保證收益，明顯地並非吸引的收益率。

債券組合方面，總利息收益除以實際投資金額估計能達到9.36%，非常吸引。但筆者注意到Matt所投資的4隻債券，由沒有評級到AA+信貸級別，而且有3隻是可贖回債券，意思是債券發行機構能夠按條款而以指定價贖回債券，投資者不能拒絕，而贖回債券的時間是每6個月便可以選擇贖回，因此Matt的債券組合可控性並不高，隨時半年後便需要再選擇其他債券。

除了退休之外，Matt家庭另一個未來主要潛在支出是兩名孩子的教育基金需要，但Matt已清楚表明他並非必須安排孩子海外升學，因為他亦是在香港讀大學，亦是在香港認識了一些商業合作夥伴才能夠有創業機會。所以他認為讀書並非一定要海外才有更好發展。

尋不同投資工具分散風險

Matt認為創業屬於高風險的投資，所以他在財富管理中想尋找一些較平穩增長的工具，他個人對直接投資股票興趣不大，因以往曾經有很深刻的虧損，而自己亦不認識基金，所以才聽取建議而投資債券組合。只是以風險來說，持有過百隻債券的債券基金的風險比只集中在幾隻債券的債券組合為低，而回報方面，兩種做法都能夠提供相類似的回報，因此筆者亦建議他不妨可以去多認識基金投資。另一種可以考慮的工具便是保險公司的儲蓄保單，Matt不想花太多時間在管理財富上，所以以上所提及的都是一些適合他的理財工具，可以透過分散投資來減低過度集中風險，亦能夠有機會接觸世界不同市場的機遇，不妨趁這刻考慮及做好配置。

【原文刊於第744期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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