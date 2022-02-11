【消費優惠】外賣自取優惠：鳳城酒家全日7折　WAKO全日買一送一

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【居家抗疫】藥劑師協會設免費Whatsapp藥物疫苗諮詢服務 100元可送藥上門
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 鳳城酒家：外賣自取全日7折
本港疫情肆虐，政府呼籲市民減少外出，不少食肆推出外賣優惠吸客。鳳城酒家全綫分店推出外賣自取全日7折優惠。而優惠只適用於指定系列。
分店一覽：
2. WAKO SAKE LABO．SUSHI：全日外賣自取買一送一
由即日起至2月28日，Wako Sake LABO · SUSHI全日外賣自取買一送一。無論午市料理套餐，又或各款沙律、輕食，都可享有此優惠。上述優惠適用於3/4/5品料理及所有凍、熱櫃輕食，每人每次下單只可使用一次優惠。
地址：天后歌頓道 1 號地下
3. 日本城：買滿$68送$20現金優惠券
全綫JHC日本城/生活提案/JHCeshop網店同步推出優惠，買滿68元即送10元家品現金優惠券及10元食品飲品現金優惠券。
優惠以單一收據計算，商品不包括禮券、現金券、美食券及易購點內之大型電器。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選