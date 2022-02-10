【防疫措施】防疫條例收緊　違規隨時罰1萬元　子女父母不同住回家探親或被罰款？

第五波新冠疫情嚴峻，政府日前再次收緊防疫措施，除了增加需要關閉的處所、限制餐飲人數要求外，亦同時將罰款由5,000元提高至1萬元。不想罰款，就要小心跟隨防疫措施！

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罰款增至1萬元

政府最新公多項防疫措施，尤其要留意當局將針對不遵守強制檢測的人士提高罰款，凡違反強制檢測命令，或圍封強檢時的強制檢測，定額罰款會由5,000元增至1萬元。

新修訂的限聚措施包括公眾地方聚集人數由4人減至2人，及禁止2個家庭以上在私人地方的聚會，而跨家庭聚會規例今日（10日）開始生效，違反限聚令者亦同樣會被罰款5,000元。

何謂跨家庭聚會？

至於有不少市民疑惑何謂跨家庭聚會，政府指會以住戶作為單位，同一居所的住客會視為一個家庭。即使父母與子女是親屬關係，但若並非同住，在新例下子女便屬於另一家庭，不會與父母視為同一個家庭。新例下政府容許2個家庭聚會，換言之，如果父母有兩名子女皆非同住，就不能同時探望父母。

不過食物及衞生局常任秘書長陳松青就指，鐘點、陪月、或前往照顧父母的子女等照顧者不會計入限制內。即使處所已經有2個家庭聚集，而照顧者可能屬於第三、甚至第四個家庭住戶，都不算違反限聚集令。另外，上門工作例如裝修、補習、送遞、上門剪髮等，如果只涉及2個住戶，如一個住戶加一個上門工作員工，都不算違法。

政府首次將限聚令擴展至私人處所，是否代表執法人員會上門逐家檢查？政府表示不會主動到各家各戶檢查，但會派人突擊檢查，如確診個案日後被追查到曾參與違規跨家庭聚會，參與者會被檢控。

責任編輯：嚴熹曼

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