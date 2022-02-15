▲ 選擇「結餘轉戶」及「卡數一筆清」貸款前你要知！

利用【結餘轉戶】大額貸款清數有用嗎？申請手續和其他私人貸款有分別嗎？同信用卡卡數一筆清貸款有唔同嗎？

【結餘轉戶】貸款申請手續

基本上【結餘轉戶】貸款的申請手續和一般私人貸款並沒有太大的分別，為了令【結餘轉戶】貸款更能幫到大家解決財務困難，建議在申請【結餘轉戶】貸款時，應將每一個負債，包括個別信用卡的結欠情況，以及在其他財務機構的負債，包括每月的還款金額，詳細地告訴財務公司，讓他們可以全面和沒有遺漏地幫你計算一個【結餘轉戶】貸款總金額，以及每月還款能力，從而計算出一個你可以負擔的每月還款安排，經評估及計算後的還款安排，才可以充分利用【結餘轉戶】貸款的好處。奉勸各位如果希望利用【結餘轉戶】貸款一次過解決財務周轉問題，千萬不要隱瞞負債情況，如實告訴財務公司你的境況，才可一勞永逸地解決短期和長期的債務問題。

【結餘轉戶】貸款和其他私人貸款的分別？

一般私人貸款只能幫你解決一些短暫的財務需要，【結餘轉戶】貸款不僅可以助你解決眼前的財務需要，更可以提供一個妥善和周詳的解決方法去梳理一下每月的還款壓力，【結餘轉戶】貸款批核後，可以在預見的情況下，每個月用一個固定的還款金額去清還所有貸款，不用每一個月向每一間金融機構，在不同的日子繳交不同的還款金額。因為如每個月都要大費周章地向不同的金融機構還款，若偶一不慎引致過期還款，對個人的TU信貸評級會引致不良影響，後患無窮。

【結餘轉戶】貸款和卡數一筆清的分別？

卡數一筆清，顧名思義是用一筆貸款清還所有卡數，雖然可以解決信用卡的煩惱，但並不能徹底解決其他財務或【財仔】問題，眾所周知信用卡的利息是比一般貸款為高，【結餘轉戶】貸款金額相對較大，【結餘轉戶】貸款實際年利率一般也較卡數min pay後的利息低，還款期亦會相對較長，所以每個月的還款壓力會較為輕鬆，最重要是會按你每個月的還款能力來釐定還款期長短，所以每月還款壓力會較輕。

誰人適合申請【結餘轉戶】貸款？

疫情折磨下的「啞忍族」，「受薪族」及「零售業從業員」相信是新冠狀疫情下飽受打擊的一群，面對開工不足、減薪，甚至失業和一些受限聚令影響生計的零售業小東主，當面對交租、子女學費、保險供款及其他家庭開支等，坐困愁城，屢受折騰！在別無其他選擇下，往往會以信用卡套現作日常的開支，再以min pay還款，甚至出現逾期還款，這是沒有辦法下的唯一暫緩方法，但在惡性循環下，捱貴息之餘，甚至會影響個人TU評級和蠶食個人的授信等級。

「亂石投林的貸款申請」及「延遲還款」會嚴重影響個人TU信貸評級和授信額度

大部分市民都會因為一時現金周轉，多次向不同的金融機構申請貸款，期望能夠解決資金短缺問題，但往往不經意地令到自己的TU信貸評級下降，因為所有有規模的金融機構在收到貸款申請時，都會向中央資料庫查閱你的TU信貸報告，而每一次貸款申請查詢，都會影響信貸評級的評分，特別是一些延遲還款，會帶來一些無形的後遺症，除了影響貸款批核機會外，亦會因為信貸評分而影響貸款利息的高低，所以大家在作出貸款申請時，應該考慮選擇一間可靠性高和值得信賴的財務公司，向他們仔細解釋你的經濟情況，然後列舉適當和可行的貸款建議。在經濟不穩及疫情過後，個人及家庭收入若受影響，如果有需要，建議考慮向財務公司申請「結餘轉戶」貸款。



「結餘轉戶」貸款減低信用卡套現利息支出

「結餘轉戶」貸款收取的實際年利率會比一般私人貸款、無抵押貸款及信用卡透支貸款低，坊間大部分財務公司都會提供「結餘轉戶」貸款，財務公司會審查申請人信用卡數量及還款額的狀況，根據其TU信貸紀錄計算出現有貸款和卡數、每月的負擔能力及每月可承受的還款能力，然後財務公司先提供一筆大額貸款，代申請人將所有的負債和卡數全部清繳，申請人可以準確地預測還清債務的時間，這才是一個健康而有效的理財安排。

一般情況，在借款人的負債情況許可下，財務公司會同時批出一個後備「循環貸款」和額外現金，用以協助借貸人應付短期和不時周轉需要。

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【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士- 現任Tiptop鼎豐信貸有限公司行政總裁，30年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區2020年金融企業家 。