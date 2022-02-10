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【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝　港男港女最想收到呢3類禮物

精明消費 15:55 2022/02/10

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【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝　港男港女最想收到呢3類禮物

下周就是情人節，第5波疫情下，不少情侶或選擇用禮物代替情人節大餐。有配對公司訪問近千名香港男女，了解他們在疫情下對情人節的節目、送禮及消費模式的取向。結果發現，少過一半男士願意花千元或以上買情人節禮物，而口罩及酒精消毒液繼續蟬聯情人節最差禮物。調查更列出港男港女最想收到的禮物，正準備買禮物的人不妨參考一下！

大多數選擇在家慶祝

配對公司香港婚活（HK Romance Dating Limited）於1月5日至2月7日透過電話、街訪及網上問卷進行調查，訪問997名男女，了解他們在疫下情人節的節目，以及向心儀對象送禮及消費模式的取向。

隨着本港爆發第5波疫情，受訪者中有43.5%男士及58.9%女士表示，今年會在家中慶祝情人節。不過亦有41.3%男士及39.3%女士指，期望與伴侶Staycation過情人節。

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防疫用品蟬聯最差禮物

至於購買情人節禮物的預算，只有43.5%男士願意花1,000元至5,000元買禮物，比去年49%有所下跌。另外，僅有32.1%女士願意花1,000元至5,000元買禮物，對比去年的36%，亦有所下跌，反映情人節消費意欲有所減少。

疫情之下，口罩及酒精消毒液雖然有實際用途，但卻繼續蟬聯情人節最差禮物，分別有約6成受訪男士及約7成受訪女士不願收到。近年不少偶像周邊產品在市場上炙手可熱，但有41.3%男士以及58.9%女士指，不想收到偶像周邊產品作為情人節禮物。

港男女最想收到呢3類禮物

調查更列出港男港女最想收到的禮物，正準備買禮物的人不妨參考一下！

 

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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