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【NFT】美業主以NFT賣真樓　拍賣底價507萬　吸逾7,000人報名投標

個人增值 16:50 2022/02/10

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近期非同質化代幣（NFT）成為熱潮，不少藝術家都將自己的創作變成NFT出售。不過，大家有想過現實生活中的房屋也可用作NFT出售嗎？美國佛羅里達州一間房屋將於當地時間2月10日以NFT方式進行拍賣，底價為65萬美元（約507萬港元），更吸引逾7,000人報名參與投標。

【2021年銷售額達1,949億元 邊類作品最受歡迎？：按此

綜合外媒報道，業主Leslie Alessandra在今年2月8日將位於美國佛羅里達州格爾夫波特（Gulfport）的房屋以NFT形式拍賣。次的NFT更有當地藝術家Derek Donnelly參與，在物業外牆畫上NFT塗鴉。報道指出，業主Alessandra為區塊鏈初創公司Tampa Bay的創辦人以及物業投資者，他更認為，NFT讓業主賣樓好像網購付款一樣方便。

    點擊圖片放大
    +2

不過，事實是今次並非首次以真實房屋鑄成NFT拍賣，負責今次拍賣的房地產公司Propy，曾於2017年為科技資訊網站TechCrunch創辦人Michael Arrington，以NFT形式出售位於烏克蘭的物業。

 

責任編輯：曹佩鈞

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