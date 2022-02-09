▲ 【基金觀點】瑞士百達：中國股市虎年形勢向好 有望收復去年失地

踏入虎年，本港陷入第5波疫情，環球市場亦受通脹、加息及地緣政治等因素困擾。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）發表2月全球市場展望，他認為，全球經濟將會在中國的引領下再次加速增長，中國股市前景可觀，更將中國股票評級從「中性」上調至「正面」。

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料美通脹於3月見頂

盧伯樂指，隨全球經濟在中國的引領下再次加速增長，企業利潤亦強勁增長，加上在1月的大幅拋售之後，股市前景漸趨明朗。由於估值具吸引力，而且基於美國收緊貨幣政策的速度，以及烏克蘭危機成功解決的背景下，他們將股票評級上調至「增持」作為戰術性操作。

他又預計，Omicron變種病毒的負面影響應能於今年首季度受控，服務業應會重新開放並恢復至疫情前水平，供應鏈限制應會得到緩解，而價格壓力應會在年初見頂。他分析指，美國通脹將於3月見頂，或會降低聯儲局過度收緊貨幣政策所帶來的風險。

他又認為，現時全球股票估值具吸引力，至於行業板塊方面，原材料及醫療保健股的估值看來格外吸引，而科技股的估值也不算過高。

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看好虎年中國股市 將收復去年失地

踏入虎年，盧伯樂認為，中國股市前景正在改善，並將中國股票評級從「中性」上調至「正面」。他分析指，中國的信貸衝量（即流入經濟的信貸總量佔GDP的比例）回升，預示經濟增長也將會加快。

與此同時，中國人民銀行果斷地將貨幣政策立場轉向寬鬆，通過下調存款準備金率、官方利率及貸款基準利率等多種措施將支持經濟。而去年衝擊中國市場的監管政策，目前似乎已經暫停出台，在各種利好因素下，預計中國股市收復去年下跌20%的失地，並在未來幾個月縮小與其他市場的估值差距。

盧伯樂還認為，如果俄羅斯與烏克蘭的危機升級為全面的軍事衝突，中國股票可以作為有效的對冲工具。

責任編輯：李瑩

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