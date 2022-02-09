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【社會福利】調查：逾半合資格劏房戶無申請社會福利　領取資助家庭比無攞收入最多差14,329元

精明消費 18:25 2022/02/09

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本港有不少基層家庭居於劏房，不過近日社聯最新調查報告顯示，這些劏房戶有近半數為合資格領取政府資助但並沒有申請的家庭，其中，沒有申請資助的家庭其家庭收入比有申請資助的家庭平均收入少3,199元。

【第六輪防疫抗疫基金申注資260億 臨時失業可獲發1萬元支援：按此

劏房戶失業率嚴重

社聯在去年6月1日至12月21日期間，透過57間為劏房家庭提供服務的社會服務單位，以問卷調查形式訪問劏房住戶，共收回1,389份問卷。結果顯示，有18.6%的劏房住戶失業，較同期全港失業率高14.1%，情況嚴重，大部分住戶都要面對回經濟壓力，2成半住戶更要借貸度日。

逾半合資格家庭未有申請社會福利

不過面對沉重的經濟壓力，部分合資格申請社會保障的家庭都沒有尋求社會幫助。調查指，分別有50.6%及52.7%的人都沒有申領綜援及職津，而這些住戶集中於較少收入及資產的群組，經濟狀況亦較差。報告認為，部分原因是因為家庭對社會福利缺乏認知，不知道有相關制度，例如只有24.2%受訪者有聽過所有社會保障制度。另外，有部分住戶是以為自己不合資格申請，或不清楚資訊。

若按全港劏房住戶估算，社聯估計合資格申領綜援及職津的劏房戶但又沒有申請的家庭分別有20,065及26,450個。沒有申請援助的實際家庭收入會比有申領的家庭平均少3,199元，最嚴重的個案甚至少14,329元。社聯形容情況嚴重，因有一半合資格人士沒有受惠，未能符合政府設計資助制度的原意。

 

責任編輯：嚴熹曼

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香港 劏房 綜援 失業 社會福利

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