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【活期存款】手持50萬資金存一年　邊間虛銀賺近$2,700利息？

16:30 2022/02/09

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踏入2022年之後，多間虛擬銀行下調活期存款利率，新一年想將資金大執位，邊間銀行可以賺最多利息？本網今次以50萬港元作本金，並以現時活期利率計算，在8間虛銀存1年可獲多少利息！

【8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間港元活期年息達3.6厘？：按此

■50萬港元活期存款，存一年有多少利息？■

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以下用50萬本金作存款為例，計算分別於8間虛擬銀行存1年可賺多少利息。

天星銀行

今年1月1日起成功開戶的客戶

［$20,000ｘ3.6%ｘ（3／12）］＋［$20,000ｘ1.2%ｘ（9／12）］＋［$480,000ｘ0.5%ｘ1］＝$2,760

其他客戶

（$20,000ｘ1.2%ｘ1）＋（$480,000ｘ0.5%ｘ1）＝$2,640

自今年1月1日起，成功開戶的新客戶首3個月可享優惠利率，首2萬元年利率3.6%；2萬以上至50萬元的年利率為0.5%；50萬元以上為0.1%；若存入50萬元，1年後可得約2,760元利息。若為其他客戶，則首2萬元享年利率1.2%；2萬以上至50萬元的年利率為0.5%；50萬元以上為0.1%，惟銀行將不時更改年利率。至於新客戶於3個月過後，亦會享其他客戶之年利率。

MOX

$500,000ｘ0.5%ｘ1＝$2,500

綜合所有在MOX的戶口，總計為50萬元或以下的存款均可每日獲年利率0.5%的利息。因此1年後，50萬的存款可得利息約2,500元。

livi bank

（$50,000ｘ1%x 1）＋（$450,000ｘ0.4%ｘ1）＝$2,300

儲蓄年利率分3部分，首5萬元或以下的年利率為1%，其後5萬元以上至50萬元為0.4%，餘額為0.01%。以此計算，1年後50萬元存款可得約2,300元利息。

平安壹賬通銀行

$500,000ｘ0.4%ｘ1＝$2,000

現時首50萬元的年利率為0.4%，50萬以上的年利率為0.01%。因此存入50萬元存款一年後，可得利息2,000元。

眾安銀行

（$200,000ｘ0.55%ｘ1）＋（$300,000ｘ0.01%ｘ1）＝$1,130

首20萬元的活期利率存款利率為0.55%，超過20萬元後年利率0.01%。因此，若存入50萬元的話，1年後可得1,130元利息。

螞蟻銀行

活期儲蓄帳戶

$500,000ｘ0.001%ｘ1＝$5

存款寶帳戶

（$20,000ｘ1%ｘ1）＋（$180,000ｘ0.5%ｘ1）＋（$300,000ｘ0.001%ｘ1）＝$1,103

螞蟻銀行設有活期儲蓄帳戶及存款寶帳戶，惟活期儲蓄帳戶的年利率為0.001%，相等於零息。但存入存款寶的話，則按帳戶餘額分層有不同的適用年利率：2萬元或以下的年利率為1%，2萬元以上至20萬元或以下的年利率為0.5%，20萬元以上存款則採用活期儲蓄帳戶利率，即0.001%。若存入50萬元於存款寶1年，可得1,103元。

WeLab Bank

$500,000ｘ0.1%ｘ1＝$500

核心帳戶的存款利率為0.1%。即是在存入50萬元1年後，僅得500元。

富融銀行

$500,000ｘ0.1%ｘ1＝$500

港元活期存款利率為0.1%，即存入50萬元1年，得利息500元。

如果把資金集中在一間銀行，天星銀行可賺最多利息，存1年可得2,760元利息；其次為MOX的，可賺2,500元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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