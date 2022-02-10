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【消費優惠】合味道紀念館試食價優惠　日清麵食低至平均$2/包

精明消費 10:30 2022/02/10

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合味道紀念館香港由2月10至15日，在館內推出「日清美味buy&try」第三回，超過80款食品以「試食價」發售。適逢情人節，館內亦同時舉行「蜜蜜送禮物」、「心思思驚喜」及「甜絲絲行程」推廣活動。

思樂都玉米片可可脆批試食價20元3件、日清穀物麥片豐盛草莓試食價70元2件，日清美味寶糖水喳咋糖水試食價每件15元。

另外，「麵祭り」內將會售賣超過50款麵食產品，當中有9款隱藏清仔對一眾佳偶的祝福「麵」語，亦會以試食價發售，包括「福」韓辣味湯麵辣雞味炒麵5包裝10元，平均每包2元；合味道鮮蝦豬骨湯杯麵25元4件，平均每件6.25元。出前一丁棒丁麵柚子胡椒豬骨湯味45元有5件，平均每件9元。日清拉王擔擔麵味即食碗麵30元2碗，平均每件15元。

另一方面，由即日至2月20日，顧客凡於紀念館內購買任何產品滿30元，即可以優惠價加購日清冬奧禮品，包括20元加購日清隨行杯（其中一款）或以30元加購日清仿瓷碟一隻。

顧客亦可另外付費參加工作坊及參觀展覽館，至於紀念品店將開放予所有人士入場。

優惠詳情請瀏覽合味道Facebook專頁

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合味道紀念館香港

地址：中港城2樓26至35號舖

開放日期：逢星期一、二、四、五、六、日 （星期三休館）

開放時間：上午11時15分至晚上7時15分 （星期六、日開放至8時15分）

官方網站

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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