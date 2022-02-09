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【品味投資】富藝斯情人節網上拍賣　全球首件虛擬人創作NFT起拍價1000元

個人增值 17:30 2022/02/09

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情人節將至，富藝斯拍賣行（Phillips）宣布將在2月14日至2月22日舉行「My Kawaii Valentine」網上拍賣，包括拍賣多件當代藝術家之作的實體藝術品，以及數碼藝術家所創作的NFT作品。

將直播NFT圖像生成過程　起拍價為1000港元

富藝斯指，情人節拍賣的焦點將會落於全球首件由虛擬人MonoC創作、以拍賣數據驅動的NFT作品《Drowning in Love》。這一件作品將由「My Kawaii Valentine」網上拍賣期間，預計收集至少十萬個實時數據點，由MonoC以演算法的方式創作成一件NFT，而最終作品將以影片格式呈現NFT。富藝斯網站將直播《Drowning in Love》的圖像生成過程，讓公眾一同見證每個獨一無二的數據點如何衍生出一件NFT。

這一件作品的起拍價1,000港元，最高出價競投者將成功獲得此作品。而作品的碳排放量將由Offsetra計算，並將向亞馬遜地區的Agrocortex Forest and Wildlife Conservation捐款以中和碳排放。

呈現日本藝術家實體藝術品畫作

除了NFT作品外，亦有值得珍藏的實體藝術品，亮點包含來自日本藝術家五木田智央獨一無二的畫作《假塞尚1號》。富藝斯指，這一件作品是向「後印象派」大師保羅·塞尚致敬，他的靜物畫作留名現代藝術史，影響無數後代畫家。

「My Kawaii Valentine」網上拍賣詳情：

日期：2022年2月14日（晚上9時）至2月22日（下午6時）

拍品作品：全部拍品可於此網頁和Phillips手機應用程式上瀏覽

■「My Kawaii Valentine」部分拍品■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

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