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【情人節2022】情人節浪漫市集　過百間本地品牌參與　玩遊戲贏獎品

精明消費 19:05 2022/02/11

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適逢今年西方情人節及中國元宵節相連，當然要慶祝一番！不過疫情下晚市禁堂食，吃不到燭光晚餐又想慶祝情人節，其實還可以趁日間時間逛市集。下面3個情人節市集分散港九新界，一於與另一半行街拍拖外順便買情人節禮物，一舉兩得！不過現時疫情嚴峻，未知防疫安排會否突然收緊，出門前最好睇睇官方公布，另外亦要做足防疫措施及遵守防疫規定。

【煮飯仔甜蜜過情人節 食材齊備 兼可訂保鮮花水晶球蛋糕：按此

1. 中環街市Marketoo市集

集合全港原創本地品牌的Marketoo，將在情人節於中環街市舉行Pop-up Store，市集限定4日，有近100間本地品牌參與，部分品牌更特別設計出情人節氣氛的產品。由於參與品牌甚多，所以會分兩周輪流展出。

除了可以遊市集，亦有不同活動參加，例如愛神丘比特打卡位、玩丘比特愛神之箭攤位遊戲贏獎品、4米長的心意卡牆讓情人寫上願望等。所有入場人士可免費獲得由捌月插畫設計的情人節明信片，另外凡於Pop-up Store消費可免費獲紙袋一個。商場及Pop-up Store更是動物友善，主人可以帶同毛孩行街！

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Marketoo情人節Pop-up Store

日期：2月12日至13日、2月19日至20日
時間：下午1時至晚上8時
地址：中環皇后大道中93號中環街市1樓活動空間


2. 尖沙咀「情人眼裏出BABY」情人節市集

港嘜市集為各位情人提供一個可以拍拖的場地，配合情人節主題，港嘜市集特設3米闊「大型IG打卡位」，免費送客人即影即有相片，情侶們可以到市集打卡影相、買情人節禮物！

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「情人眼裏出BABY」情人節市集

日期：2月11日至27日
時間：下午1時至晚上10時（營業時間或按需要作出調整）
地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈2樓（扶手電梯直上）


3. 荃灣廣場「暖Love Love手作市集」

荃灣廣場的「暖Love Love手作市集」為大家帶來多個本地朱古力、文創手作、飾物、香薰花藝品牌，市集有逾20檔特色攤位，可以與另一半一同選情人節禮物。逛完市集更可以到商場內的空中花園拍照，場內有小熊維尼和小豬的「人見人愛蜜糖罌」及粉紅櫻花步道，還有跳跳虎等可愛角色打卡位。

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「暖Love Love手作市集」

日期：2月11日至20日
時間：上午10時半至晚上9時
地址：荃灣廣場一樓中庭

提提大家，外出時要遵守限聚令，切勿人群聚集！

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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