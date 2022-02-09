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【兒童戶口】儲利市錢培養儲蓄習慣　5間銀行兒童戶口大比拼

精明消費 13:50 2022/02/09

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農曆新年家長除了派利市之外，相信子女們都一樣逗咗唔少利市，各位家長不妨趁一年一次的機會，讓小朋友學習理財。現時很多銀行都有推出兒童戶口，更有為兒童提供專屬的存摺，從小培養儲錢習慣！

【新年逗利市變小富翁？ 「財分3份」教子女理財：按此

■兒童戶口比較■

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比較上述5間銀行，以東亞銀行的理財小博士儲蓄帳戶開戶金額最低，只需10港元；而建設銀行智Smart兒童儲蓄戶口所需開戶最高，為1,000港元。大部分的兒童戶口適用於18歲以下的兒童開立，僅中銀香港「孩子天」儲蓄帳戶年齡限制較高，只適用於11歲以下的兒童開立。

至於大多銀行的兒童戶口活期儲蓄利率與一般儲蓄戶口相同，大新銀行、滙豐銀行、建行亞洲及東亞銀行的港元儲蓄利率少於5,000元的存款不設利息，5,000元以上可獲0.001%年利率。中銀香港的活期存款利率，少於3,000元存款不設利息，3,000元至999,999元的存款可享0.001%年利率。

另外，不少銀行會為兒童特別設計存摺或銀行卡，可以增加他們儲蓄的興趣及動力。大新銀行更推出Thomas & Friends和Doraemon主題的兒童儲蓄戶口，除了有印上該卡通人物的存摺外，滿足指定要求及條件，更可獲Thomas & Friends或Doraemon的禮物。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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