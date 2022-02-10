▲ 【情人節2022】無得出街又唔想煮？ 情人節外賣都可以好浪漫

想跟情人以美食共度情人節，除了可以自己下廚，也可選擇外賣情人節套餐或蛋糕慶祝佳節。

麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店推出兩款情人節外賣套餐，包括主菜、甜品及香檳，價錢由1,698元起，尊貴二人套餐內更會有矜貴的普尼爾魚子醬。

如果想選擇情人節蛋糕，則有格雷伯爵慕絲白桃蛋糕及Prunier魚子醬鴨肝野菌千層蛋糕選擇。而且，顧客可選購多款鮮花及禮物套裝，價錢由1,536元起。

顧客可於官方網站訂購外賣套餐，並在指定提貨或送貨日期2天前購買及全額付款。而花束、蛋糕及禮物套裝需在3天前購買及全額付款。顧客自取可免運費，如要送遞，需另收服務費用。



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價錢： 浪漫烤肉套餐外賣 - 經典二人套餐 食物包括帶子天使麵1份、烤菲力牛排配薯蓉及烤雜菜1份及心型甜品1份。

供應日期：2月11至14日

價錢：1,698元（兩位用） 浪漫烤肉套餐外賣 - 尊貴二人套餐 食物包括普尼爾魚子醬1罐、龍蝦天使麵1份、烤菲力牛排配薯蓉及烤雜菜1份、心型甜品1份、香檳1支

供應日期：2月11至14日

價錢：2,278元（兩位用） 情人節蛋糕（格雷伯爵慕絲白桃蛋糕）：438元（1磅），68元（迷你蛋糕） Prunier魚子醬鴨肝野菌千層蛋糕：3,480元（大），1,980元（小） 甜蜜浪漫禮物套裝（情人節心型蛋糕1個、12支玫瑰花束和襯花1束，以及750毫升香檳1支：1,799元及2,399元（配Prunier魚子醬鴨肝野菌千層蛋糕） 香港麗思卡爾頓酒店 地址：九龍柯士甸道西環球貿易廣場 預訂網站

CIAO CHOW

位於蘭桂坊的意大利餐廳CIAO CHOW於情人節期間推出意式情人節5道菜套餐，內有2款前菜，主菜、意粉及甜品各選1款，包括有煙挪威三文魚、忌廉意式香草醬配意大利酸種麵包、紅菜頭羊奶芝士意大利雲吞，番茄水牛芝士薄餅或慢煮紅酒和牛臉頰等，甜品則是雜莓意式奶凍。餐廳將設有堂食及外賣，如欲訂購套餐，請在最少1天前在網上預訂。自取食物可免運費，送貨需另加費用。

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情人節五道菜共享套餐 價錢：每份988元（兩位用）

供應日期：2月12至15日

供應時間：中午12時至晚上10時

（顧客請於最少1天前在網上預訂） CIAO CHOW 地址：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈地舖 預訂網址

Angel & Devil

位於觀塘的Angel & Devil西餐廳於旅遊平台kkday推出情人節外賣自取套餐，將於2月13日及14日供應。套餐食物包括4款前菜，並配有主菜及甜品各1款，配即磨咖啡或茶。

食物包括阿拉斯加皇帝蟹腳配香辣芥末蛋黃醬、香炸廣島蠔、三文魚子及黑魚子醬配鹽漬海葡萄、有機青豆鮮薄荷湯配白蘆筍及心形脆麵包、慢煮鮑魚，而主菜則有香煎鹿兒島和牛或挪威極光蟹蓋，並配白朱古力慕絲配黑朱古力拿破崙甜品。

顧客可於kkday網站或官方網站上預訂，並選擇時間自行取貨。

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情人節外賣自取套餐 價錢：每位358元，2位價錢為716元（原價每位398元）

供應時間：中午12時至晚上8時 Angel & Devil 地址：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓 kkday 訂餐網頁 官方網頁

凱悅酒店

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳在網上商店推出兩款情人節蛋糕，包括70%厄瓜多爾朱古力瑞士蛋糕卷及草莓千層酥，每個價錢為238元及268元。顧客請在48小時前在官方網站訂購，並到酒店自取蛋糕。

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香港尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 蛋糕訂購網頁

責任編輯：李伊洛

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