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【生活理財】供應緊張　菜價暴升點算好？　係時候改變你的消費習慣

個人增值 16:50 2022/02/08

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有沒有發現最近回家吃飯，沒有菜吃呢？或是聽到不少媽媽們大歎菜價暴漲，過百元一斤菜原來不是笑話。由於早前一名跨境司機檢測呈陽性，多名司機因而要到檢疫酒店隔離，致逾二百部運菜貨車滯留口岸，本港蔬菜因而供不應求，價格因而大升，其升幅更是市民難以負擔。

【2021年港人移居台灣創新高　逾1.1萬港人獲居留許可 : 按此

近日於網上可見，有不少網民貼出街市菜檔菜心賣48元一斤、超市的菜架亦空空如也等圖片，市面上甚至出現每斤100元的天價豆苗，市民被迫吃「貴菜」。

這些日常生活的基本資源在疫情下變得不尋常，有本地農場指這時候加價是趁火打劫，呼籲本地農場不加價，讓市民有菜食。

其實，本港約九成蔬菜由內地供應，反映香港一直以來依賴內地蔬菜，只要供應一出現問題，消費者成為第一個受害者。或許香港人是時候改變過往的消費模式，同時亦要保持冷靜，不要盲搶。

面對供應短缺，有家庭主婦表示這星期不食菜，改食其他的蔬果類，例如南瓜、蘿蔔等。

各位打工仔回家吃飯如果仍有菜吃，可能要諗諗加多點家用，因為菜價飛漲，你的一口菜，就需要平時幾倍的價錢，但家裡的「大廚」為了你的健康着想仍然堅持要買菜給你吃。

 

責任編輯：陳玉蓮

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