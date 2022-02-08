【通脹潮】麗城花園市民超市狂掃新鮮蔬菜　街坊網民：疑放街市菜檔轉賣

新冠疫情愈趨嚴重，早前因有跨境貨車司機確診，導致鮮活貨品供港運輸大受影響，連日來本港超市及街市的蔬菜都被市民一掃而空，各類菜價急升。日前有網民發現疑似有街市菜檔到超級市場搶購蔬菜，再於菜檔轉售，擔心以此謀取利潤。

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昨日（7日）有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」中上載一組圖片，指於荃灣麗城花園有一名市民在區內超級市場購買逾20包生菜，在圖中可見，一位市民正推着超級市場的手推車，車上裝滿蔬菜。目擊網民稱最初以為是餐廳職員入貨，及後有另一街坊又目擊該市民重返超市再購買大批椰菜，之後前往街市菜檔。有街坊認出該名人士為街市菜檔其中一位職員，懷疑菜檔在超級市場搶購蔬菜，再拿回菜檔轉賣。

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蔬菜供應短缺，各區街市的蔬菜價格飆升，不少網民已經深感不滿，直斥商店趁機發「國難財」，呼籲街坊不要購買，更建議超市應該限制每人購買蔬菜的數量。不過有網民亦無奈指做生意買賣是「你情我願」，嫌貴可以不買，避免助長炒賣風氣。

■超市買菜疑放街市轉售，網民覺得無問題？■

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責任編輯：嚴熹曼

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