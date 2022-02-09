【消費優惠】Medicom HKTVmall全店9折　醫用口罩折後每盒低至$75

Medicom麥迪康由即日至2月13日，在HKTVmall旗艦店推出全店優惠，口罩及消毒產品以9折發售。

Safe+Mask Premier 成人獨立包裝醫用耳掛口罩 （每盒40個，ASTM Level 1標準）原價83元，折後價為75元。

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成人獨立包裝防霧氣醫用耳掛口罩（ASTM Level 1標準）每盒40個，原價110元，折後價為88元。

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ProLane Relax 成人醫用耳掛口罩 （ASTM Level 3），原價125元，折後價為115元。

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COMFORT+成人醫用耳掛口罩 （每盒50個，歐洲醫用EN14683：2019 Type II標準）原價140元，折後價為120元。

SafeMask 幼童/中童獨立包裝醫用耳掛口罩（ASTM Level 1標準，每盒40個） 原價83元，折後價為75元。

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Medigel 消毒搓手液折後價30亳升每支11元，500毫升每支60元。

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尚有更多產品，詳情請瀏覽官方旗艦店。

撰文：hket小編

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