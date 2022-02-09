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【節慶回收】新年過後利市封盆菜盤勿亂棄　回收詳情及地點一覽

精明消費 13:10 2022/02/09

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已經過了初七「人日」，相信大家已收到開工利市及逗到不少利市，相信亦有人已拆埋利市。若利市封仍然新淨，就這樣丟棄相當可惜。環保機構「綠領行動」已連續十多年舉辦「利市封回收重用大行動」，去年的回收量更首次超過1,500萬個利市封。今年的活動詳情又是如何？想將利市封拿去回收又有何注意事項？

綠領行動公布，今年將於2月10日起開始收集利市封，回收點將會在當日公布，回收點的數目有過百個，遍布全香港。因此，大家記得將利市封留多幾日，不要心急將它丟棄啊！

不過，在拿去回收之前，要先自己做一些篩選，有5種利市封是機構指明不會回收，包括：

  • 1. 印有生肖、年份或姓氏
  • 2. 自動黏貼封口
  • 3. 已寫字及畫上圖案
  • 4. 有釘或有釘痕
  • 5. 有摺痕或已破損

【新年大掃除　舊衫點處理？　全港舊衣回收地點逐個數：按此

除了利市封之外，綠領行動即日起至2月25日亦有進行盆菜盤回收，回收後的盆菜盤可交還食肆及農場重用，或送到狗場作為狗隻的飯碗，物盡其用！

在回收的時候，機構要求提供盆菜供應商名稱、電話及地區（例如：大埔／惜福盆公司／電話），並將資料貼在器皿上面，方便分類及統計。可以回收的盆菜盤大小不限，金屬或不鏽鋼製造都接受。

回收點及營運時間如下

綠領行動辦公室
地址：葵涌祖堯邨祖堯坊A座201室
時間：星期一至五上午9時30分至下午6時30分

綠在長沙灣
地址：長沙灣青山道468號ONE NEW YORK地舖
時間：星期一至日上午9時至下午7時

綠領駅
地址：沙田瀝源邨福海樓3樓S9號
時間：星期一至日（逢星期三休息）上午10時至下午6時

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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