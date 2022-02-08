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【職場調查】創新技術成就靈活工作　65%台灣打工仔最愛混合上班模式

個人增值 16:25 2022/02/08

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疫情過後香港打工仔可以如外國公司般，展開混合式的工作方式嗎？

【「熱愛」工作心態變：按此

全球科技領導品牌Lenovo總結過去一年來對亞太區市場的觀察，發表4項2022年科技發展的重大預測，當中包括日益普及的混合工作模式。該公司指過去一年來在遠距辦公趨勢的帶動下，視訊軟體使用率大幅提升，亞太地區的成功企業將加速採用功能更強大的資訊科技服務，以打造更聰明且靈活的混合辦公工作模式。這種新興工作型態的興起得益於多種創新技術。

在疫情的時代下，不少打工仔已開始適應在家工作的工作模式，而且許多打工仔亦發現了在家工作的好處。香港的打工仔會否因為疫情後有了新的工作模式是未知之數，不過外國不少公司都已採用混合工作模式，當中包括摩根大通及花旗等。

根據台灣一項於本月公布的最新調查顯示，當地上班族最愛混合工作模式，比率高達65%，不過企業希望員工可以到公司工作，最終雙方以3天在公司及2天WFH最有共識。

不知道香港的打工仔們又有何想法？

【好老闆能增員工身份價值認同感 : 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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