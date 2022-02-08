【理財教育】新年逗利市變小富翁？　「財分3份」教子女理財

對很多小朋友來說，農曆新年最開心的，莫過於「逗利市」。一筆突如其來的「可觀」收入，令小朋友頓時變成「小富翁」。家長大可利用此良機，教導孩子正確的理財觀念，協助他們規劃及管理自己的財富。

【利市錢由父母管理好？還是由小朋友自行決定？：按此】

灌輸理財知識宜早不宜遲

在這個物質富裕的年代，父母都為孩子作最好的安排，衣、食、住、行不缺。這樣的生活習慣令不少兒童或年青人對金錢、儲蓄、或理財的觀念較為模糊，甚至不能釐清「需要」和「想要」的分別。孩子若能從小養成理財的習慣，明白「天下間沒有免費午餐」的道理，便可避免將來陷入先花未來錢或入不敷支的情況。

「財分3份」理財法

在孩子得到利市的時候，家長可加以解釋「利市」的寓意，是長輩對小朋友的一份愛、祝福和願望，金額多少並不是最重要的。繼而可與孩子分享「財分3份」的原則，並讓孩子參與管理使用利市錢的過程：將利市錢分為儲蓄、消費及分享3個用途，而非立即將所有金錢花掉。

儲蓄



鼓勵孩子將部分利市錢撥作儲備，並與孩子一起定立有具體金額的長、中或短期儲蓄目標，讓孩子明白儲蓄是為未來的需要作準備，培養正確理財心態。長遠而言，小朋友應養成記帳的習慣，此舉有助小朋友了解金錢的應用，並為制定預算作基礎。

【安徒生會推介童話理財書 教你助孩子建立正確理財觀念：按此】

消費



扣除儲蓄的部分後，如孩子有特別的「心頭好」，家長可藉此機會加強孩子對「需要」和「想要」的概念，進而解釋「應使得使」的原則。若「心頭好」的金額在孩子的預算之外，家長可給予一些任務，如主動整理書包、幫忙做家務等，讓孩子明白「想要」的東西，是要通過努力來換取，這樣孩子就能更快速、更正確地學習理財。



扣除儲蓄的部分後，如孩子有特別的「心頭好」，家長可藉此機會加強孩子對「需要」和「想要」的概念，進而解釋「應使得使」的原則。若「心頭好」的金額在孩子的預算之外，家長可給予一些任務，如主動整理書包、幫忙做家務等，讓孩子明白「想要」的東西，是要通過努力來換取，這樣孩子就能更快速、更正確地學習理財。 分享



建議孩子捐出部分利市錢，並讓他們決定捐助的對象，培養他們的同理心，灌輸「施比受更有福」的道理。

事半功倍的理財工具

家長不妨以一些簡單的理財工具，幫孩子將利市錢滾存生息，繼而與孩子定期檢視已累積的金額，不但可讓孩子得到儲蓄的成功感與動力，更可帶出理財規劃的重要性及一步步灌輸「延遲消費」的好處和「雪球效應」的概念。

除敘造定期存款以賺取利息外，巿場上亦有不同的理財產品可供選擇，例如短至5年期的儲蓄保險計劃，只需供款2至3年，期滿後便可獲得一筆高於銀行存款利率的回報，又或教育基金，藉着複式增長的力量，穩定賺取回報，為未來的教育大計及早作好規劃。

正如美國生涯規劃專家Dr. Kay R. Shirley說，兒童學理財「4歲不早，10歲不遲」。若能盡早教導他門學懂理財，為末來作好準備，「小富翁」他日都可成為真正的大富翁。

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