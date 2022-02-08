【2022壬寅虎年】AlipayHK虎年利市有咩特別？　做好利市背後點樣做好支付？

疫情嚟到第三個農曆年，各銀行同電子錢包都可以話係痛定思痛，紛紛各出其謀爭奪e利市嘅市場。

但正如我之前評論所講，喺後FPS年代嘅今日，幾乎每間銀行同電子錢包都話自己有「e利市」，分別只係Hea做／人做我又做，定係有一套獨特嘅Value Proposition（即係價值主張，用英文勁啲嘛），運用內部優勢同外部生態圈，去為特定客群解決「派唔到實體利市」呢個痛點。

最近研究咗AlipayHK嘅「虎年利市」玩法，我覺得個價值主張都值得大家留意，特別係喺「跨境利市」、「全年任派」同「變成生活」3個層面，幾發揮到AlipayHK生態圈嘅優勢。

【Mox電子利市實測 收發利市過程係點？：按此】

今篇會就住上述3個層面同大家分享一吓我對AlipayHK「虎年利市」嘅見解，除咗點解我會用之外，亦希望令大家都諗一諗到底喺「做好利市」背後，可以點樣同時「做好支付」喇。

跨境利市：「給客戶創造價值主張」的好例子

要有獨特嘅價值主張，就要諗點樣製造獨特嘅方案去解決痛點，有時仲可以簡單啲，諗吓喺現行方案下有咩特定客群其實未受惠到，再為佢哋提供解決方案就OK了。

好難明？即係「e利市」的確解決「派唔到實體利市」呢個痛點，但係會唔會有啲人／場景一般「e利市」係未處理到嘅呢？

「向內地親戚朋友派利市」就係其中之一喇。

▼ 點擊圖片放大

我雖然無數據講到底香港有幾多人有「向內地嘅親戚朋友派利市」呢個痛點，不過至少我同田太都為呢件事覺得好煩。

自從結婚擺酒返過天津同北京一次，疫情下一路都番唔到北方，而大家知北方人派紅包是多麼的熱烈，而我哋又懶開（+𠵱家好難開）內地戶口，唯有透過向家中長老派利市表達吓心意，而AlipayHK最近呢個「跨境利市」就解決到我嘅問題，而今年我亦有用喇。

呢個「跨境利市」厲害之處除咗可以直接派畀內地支付寶認證用戶之外，仲唔需要你（作為派利市嘅一方）有內地銀行戶口，甚至連香港人民幣戶口都唔需要有，因為全程直接用港紙結算，而AlipayHK嘅人民幣滙率係出咗名「貼價」，而AlipayHK呢次仲要係唔收任何手續費的！

例如上圖AlipayHK顯示滙率係每100港元可以換81.42人民幣，而呢刻2022年2月6號晚上11時24分滙豐人民幣電滙賣出價係1.2319，即係每100港元可以換81.175人民幣，可以見到AlipayHK嘅滙率係非常有競爭力的。

咁派嘅方法都好容易，喺主頁面揀「滙款」再揀「給內地親友派利市」，再揀利市封面、人民幣金額、對方姓名、對方內地支付寶帳號就OK，都好難再簡單啲咯喎。

我覺得呢個亦係「善用內部優勢」嘅案例。我保守估計支付寶喺內地有10億用戶，加上我不負責任自私統計，我全部內地親戚都係支付寶認證用戶，咁要派利市畀內地朋友就唔使問來問去，自然想派就可以派喇！

全年任派：為利市創造一個新嘅用法

當香港人只係習慣農曆新年先會派利市，而隨住疫情不經不覺進入第三年，大家見面機會少咗之下，朋友間都多咗好多用派利市嚟表達心意。

除咗就咁派利市之外，叫大家搶利市就當然更好玩，我就有個舊老闆鍾意星期五搶利市、Project搞掂搶利市、到數搶利市、放假搶利市，總之我個AlipayHK就成日都有錢的。其實攞500蚊出嚟一班同事一齊搶，仲開心過佢請我哋一班人去夏宮，大家仲會輪流高呼「老闆最靚仔」、「老闆最有型」，氣氛都熱烈㗎。

咁AlipayHK今轉嘅「虎年利市」明顯都係想食住呢個大趨勢，除咗有得畀大家搶利市之外，利市封面有「七師傅」同「節日專用」款式賀新春，仲有一堆「日常」款式畀大家選揀，有啲仲有啲香港特色，例如工程Sorry logo、過3爆4呢啲咁，都幾得意的。

▼ 點擊圖片放大

呢堆日常款式亦證明AlipayHK想將「e-利市」嘅目標客群由「農曆新年派唔到實體利市」擴展至「日常生活想表達關心同祝賀」嘅人，都值得其他做緊e-利市嘅對手參考架。

變成生活：經AlipayHK收利市的另一層意義

我諗AlipayHK喺全香港支付消費網絡覆蓋之多，都唔需要多介紹，睇返官方數據，AlipayHK支持嘅本地零售商戶都足足有10萬間咁多，而AlipayHK仲覆蓋網上支付、個人轉帳、交通支付等等。

其實我自己都係因為最近收到一封AlipayHK嘅利市我先開始留意AlipayHK現時嘅支付圈，例如專用做交通支付嘅「易乘碼」（Easy Go）都發展咗一段時間，現時已經覆蓋港鐵（重鐵網絡）、龍運巴士、城巴、新巴、部分九巴、綠色專綫同渡海小輪，咁既然收到利市有餘額，咁就試一試佢啦，點知一試就有驚喜喇。

▼ 點擊圖片放大

首程即減4元，7.7元嘅城巴減咗4元變咗3.4元，除可以直接揀AlipayHK餘額，仲可以直扣信用卡或者銀行戶口，咁都真係幾方便。

睇返官方消息，AlipayHK預計今年有望覆蓋全港近9成公共交通工具，我諗喺搭車方便最重要係唔使諗，做到100%覆蓋就最好啦。

除咗搭車，我諗有用開AlipayHK嘅朋友都知上面係有好多Coupon可以攞的，呢刻我撳入去就已經有Deliveroo、FoodPanda、Viu升級會員，仲有好多餐飲、煲劇、網上演唱會、打機課金優惠等等。

▼ 點擊圖片放大

點解會有咁多Coupon呢？都係圍一個生態圈啦，Alipay HK有咁多用戶，透過AlipayHK個App發放唔同嘅優惠券，既可以幫到商戶做宣傳，又可以幫商戶帶嚟更多生意、甚至推高銷售量，商戶同AlipayHK共贏，配合埋Alipay HK「點止支付」呢個價值主張喇。

講返少少e利市，我覺得Alipay HK真係可以大膽啲，嘗試喺「收利市錢」呢層上面多啲渲染「讓利市變成生活」呢個價值主張，就好似我咁，收咗100蚊利市，就變成咗城巴去中環同Deliveroo嗌外賣，仲要搭車減咗4元、外賣又減咗10元，都幾開心㗎，呢個亦係其他非支付主業嘅對手無辦法複製到嘅價值主張喇。

AlipayHK未來發展又會係點呢？香港作為全球競爭最激烈嘅支付市場之一（其實我覺得係無「之一」的，不過說話唔需講咁大啦），一齊再留意吓AlipayHK 2022年仲有咩新發展喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (159) — 從 AlipayHK「虎年利是」看 AlipayHK 創新的價值主張】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。