【消費優惠】帝苑酒店外賣套餐8折　 二人套餐$398.4起

帝苑酒店內餐廳推出外賣套餐，有2人或4人套餐可供選擇，並可於酒店網上商店訂購。現時各款外賣套餐均有8折優惠。

東來順

2人套餐內食物包括花雕醉雞及涼拌烏筍、宮保蝦球、京式賽螃蟹。4人套餐則有冷盤龍井煙燻蛋、無鍚脆鱔及水晶羊肉，宋嫂魚羹和蔥油淋雞半隻。

2人套餐：原價688元，折後價550.4元

4人套餐：原價1,288元，折後價1,030.4元

越南餐廳Le Soleil

2人套餐食物包括越式蒸粉包、越式扎肉櫻花蝦青木瓜沙律、脆皮咖喱牛腩、生拆蟹肉炒飯。至於4人套餐，有越式香茅牛油雞翼、越南香茅鮮茄燴牛尾、越式炒時蔬，以及湯粉麵4客。

2人套餐：原價498元 ，折後價398.4元

4人套餐：原價988元 ，折後價790.4元

帝苑軒

2人套餐食物有蟹肉粟米羹、尖椒青椒炒牛肉及南乳粗齋煲；4人套餐則有瑤柱四寶羹、炭燒三層肉併脆皮燒鵝、帝苑蟹籽炒香苗等。

2人套餐：原價598元 ，折後價478.4元

4人套餐：原價1,188元，折後價950.4元

Sabatini意大利餐廳

餐廳設有1款2人套餐和2款4人套餐，食物包括水牛芝士伴番茄沙律及羅勒、48 個月風乾西班牙黑毛豬火腿配蜜瓜、香長通粉配香菇忌廉汁、短袖通粉配意大利腸肉伴番茄醬，而甜品則有招牌拿破崙。

2人套餐：原價788元 ，折後價630.4元

4人套餐：原價1,288元 ，折後價1,030.4元

可供預訂時段：

午市：12時30分、1時、1時30分

晚市：18時30分、7時、7時30分、8時

外攜套餐不設送貨服務，訂購後請到餐廳領取食物。6時後取貨之訂單，請到酒店大堂外賣尊櫃領取。

▼ 點擊圖片放大 +2

帝苑酒店 地址：尖沙咀摩地道69號 外攜套餐查詢電話：27332900

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經