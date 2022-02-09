【職場奇聞】擺好開工利市封　可催旺全年財運？

踏入虎年，新一年的首個工作日，打工仔都會拎到開工利市，祈求開工大吉、順順利利。有台灣命理師指，打工仔將開工利市封放在辦公桌、家中書桌的不顯眼位置，可能會有助催旺全年財運。

台灣一位命理師柯柏成在社交媒體發文，建議打工仔的開工利市最少要留到過完元宵節（正月十五）再取用，然後可以保留利市封，再在封面寫上公司文化精神、老闆或上司的激勵格言，或者一段鞭策自己的事業格言，再把利市封放在公司一些可以完全遮蓋的地方，例如辦公桌的桌墊、抽屜，或者電話下面。柯柏成表示，由於這個方法不可招搖，所以在多人的地方用的時候，要將利市封完全遮蓋。假如不小心被別人看到的話，只要重新擺好便可以。

如果不想寫格言的話，也可寫自己的名字，但效果會有些差異。

如果想放在家中，利市封可放在書桌或床頭櫃上的右前方，要不要遮蓋則自行決定。這個利市封要一直擺放到同一年的除夕才可收回。

假如以上方法都不適用的話，他建議打工仔把開工利市放在自己枕頭底或者枕頭套內，也是催旺一整年財運的方法。

方法是否可行，信不信由你。不過，若打工仔寫下格言放在當眼處，相信也會有激勵自己的效果，工作士氣提高，效率表現亦會提升，或許就有升職加薪的機會。這到底是風水命理還是工作心態的影響？相信風水命理固然可以參考，但相信積極進取的心態更是增強運勢的關鍵。

責任編輯：李伊洛

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