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【快速測試】第5波疫情嚴峻　快速測試套裝價錢比較　最平67.5元一次

18:25 2022/02/07

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本港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前透露，即將向全港市民派發快速測試套裝，進行全民檢測，市面上有哪些快速抗原測試套裝選擇？價錢分別是多少？

【醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）：按此

快速抗原測試是甚麼？

根據政府資料，快速抗原測試用作直接驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質（抗原）。現時市場上有不同製造商的測試可供選擇，大部分採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。這項測試的操作流程簡單，一般會在30分鐘內有測試結果。

現時市場上有不同製造商的測試可供選擇，價錢介乎120元至450元，測試套裝產地來自香港、南韓、新加坡等地，可於網上及部分零售點購買，包括屈臣氏、萬寧及HKTVmall等。

 

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Circle新冠病毒分子檢測組合

Circle新冠病毒分子檢測組合包含1套一次性的檢測組件套裝（鼻腔拭子、分子囊及樣本瓶），可供進行1次檢測，售價為240元；另有5套裝，售價為1,200元。可於網上預訂及K11 MUSEA、希慎廣場及新城市廣場的零售店購買。

每次測試平均價：240元

羅氏診斷新冠病毒抗原自行檢測套裝

羅氏診斷新冠病毒抗原自行檢測套裝包括檢測棒、試管架、鼻腔拭子、含液體的試管、噴嘴蓋、產品說明書及快速參考指南，可供進行5次檢測，售價為450元至500元。屈臣氏萬寧有售，惟現時網店均顯示缺貨。

每次測試平均價：90元至100元

ARISTA新冠狀病毒抗原快速測試棒

ARISTA新冠狀病毒抗原快速測試棒原產地為新加坡，套裝包括無菌棉籤、滴管、稀釋瓶、痰液盤、測試棒，可供進行1次檢測，售價為168元至198元，屈臣氏網店有售。

每次測試平均價：168至198元

DR FREEMAN新型冠狀病毒抗體快速檢測

DR FREEMAN新型冠狀病毒抗體快速檢測套裝為南韓製造，以血液作測試，套裝包括測試裝置、一次性使用的採血針、酒精棉、稀釋液、吸管及說明書，可供進行2次檢測，售價為135元，即檢測成本為平均67.5元一次。屈臣氏有售，惟現時網店均顯示缺貨。

每次測試平均價：67.5元

INDICAID妥析新冠病毒快速抗原檢測試劑盒

INDICAID妥析新冠病毒快速抗原檢測試由香港研發及製造，套裝包括測試棒、測試溶液、棉棒及使用說明，可供進行1次檢測，售價為120元；另有25套裝，售價為3,000元。官網及HKTVmall有售，留意官網有限購措施，每位顧客最多只可訂購20盒1件裝及5盒25件裝。

每次測試平均價：120元

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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