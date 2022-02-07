  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場福利】比利時政府容許公務員收工「斷網」唔覆訊息　6.5萬名打工仔受惠

個人增值 18:50 2022/02/07

分享：

香港打工仔最怕下班後收到上司的電郵或短訊，外國打工仔也不例外，比利時政府頒布新法例，宣布當地公務員在工作時間外可以「斷網」，不再需要回覆上司的電話或電郵，除非有特殊原因需要員工在下班後處理公事，預計會有6.5萬名公務員受惠於新法例。

【英公司試驗4天工作 每周上班32小時：按此

疫情期間大部分員工需要在家工作，員工投入工作的時間愈來愈長，工作和生活難以區分，因此下班後仍要處理工作的情況亦加劇。員工為了「保住飯碗」，即使在工作時間外也要回覆上司的電話、電郵或訊息，對員工造成很大負擔。比利時公共行政部長Petra De Sutter表示，希望新例能改變員工隨時待命的工作文化，能平衡工作與生活，因為如果沒有「斷網」政策，員工將感到壓力及疲勞倦怠。

在新政策下，公務員毋須在工作時間外有工作聯繫，除非有特殊或緊急情況需要即時處理，不能等到下一個工作天。新例還會確保員工在工作時間外不回覆訊息不會受到處罰或差別對待，以保障員工。

比利時政府另研究每周工作4天

儘管一些企業反對新政策，不過政府未來將繼續擴大這項措施至私人企業中實行。比利時政府更開始研究未來改為每周4天工作，每周工作38至40小時，這意味着比利時打工仔雖然工作時間會被延長，但可以有多一天假期。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【WFH】在家工作影響工作表現？　添置設備增效率長遠更有利可圖
2022/02/06
【WFH】在家工作影響工作表現？　添置設備增效率長遠更有利可圖
【職場調查】英國近8成年輕高管傾向4天工作　女性比例較男性高
2022/02/05
【職場調查】英國近8成年輕高管傾向4天工作　女性比例較男性高
【最佳僱主】中國年度最佳僱主10強榜　好老闆能增員工身份價值認同感
2022/02/04
【最佳僱主】中國年度最佳僱主10強榜　好老闆能增員工身份價值認同感
【2022壬寅虎年】塔羅占卜本港各行各業前景　看好教育地產演藝發展
2022/02/01
【2022壬寅虎年】塔羅占卜本港各行各業前景　看好教育地產演藝發展
【職場調查】污水處理工程師可解嚴重衛生疾病　惟全球均缺人才
2022/01/30
【職場調查】污水處理工程師可解嚴重衛生疾病　惟全球均缺人才
在家工作 職場文化 比利時 香港

下一篇文章

定時清email有好處！　美婦中獎贏逾2千萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【WFH】在家工作影響工作表現？　添置設備增效率長遠更有利可圖
【WFH】在家工作影響工作表現？　添置設備增效率長遠更有利可圖
【健康增值】手凍腳凍皆因內部陰陽失衡　為何飲熱茶亦無助改善徵狀？
【健康增值】手凍腳凍皆因內部陰陽失衡　為何飲熱茶亦無助改善徵狀？
【星座運程】4大屬性星座運勢預測　風象尋新突破土象學投資待收成
【星座運程】4大屬性星座運勢預測　風象尋新突破土象學投資待收成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款