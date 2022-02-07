【職場福利】比利時政府容許公務員收工「斷網」唔覆訊息　6.5萬名打工仔受惠

香港打工仔最怕下班後收到上司的電郵或短訊，外國打工仔也不例外，比利時政府頒布新法例，宣布當地公務員在工作時間外可以「斷網」，不再需要回覆上司的電話或電郵，除非有特殊原因需要員工在下班後處理公事，預計會有6.5萬名公務員受惠於新法例。

【英公司試驗4天工作 每周上班32小時：按此】

疫情期間大部分員工需要在家工作，員工投入工作的時間愈來愈長，工作和生活難以區分，因此下班後仍要處理工作的情況亦加劇。員工為了「保住飯碗」，即使在工作時間外也要回覆上司的電話、電郵或訊息，對員工造成很大負擔。比利時公共行政部長Petra De Sutter表示，希望新例能改變員工隨時待命的工作文化，能平衡工作與生活，因為如果沒有「斷網」政策，員工將感到壓力及疲勞倦怠。

在新政策下，公務員毋須在工作時間外有工作聯繫，除非有特殊或緊急情況需要即時處理，不能等到下一個工作天。新例還會確保員工在工作時間外不回覆訊息不會受到處罰或差別對待，以保障員工。

比利時政府另研究每周工作4天

儘管一些企業反對新政策，不過政府未來將繼續擴大這項措施至私人企業中實行。比利時政府更開始研究未來改為每周4天工作，每周工作38至40小時，這意味着比利時打工仔雖然工作時間會被延長，但可以有多一天假期。

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經