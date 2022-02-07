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【健康增值】新一年繼續運動習慣　428元參加綫上虛擬跑

個人增值 17:50 2022/02/07

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疫情前香港每年都有舉行各類長跑比賽，不過隨着第五波疫情日趨嚴峻，限聚令等防疫措施再度收緊，為免大批跑手聚集，不少長跑比賽只能無奈取消。本地有運動平台推出以428元參加綫上虛擬跑步（Virtual run），讓大家繼續培養運動的好習慣。

以手機應用程式規劃作賽時間及路綫

本地運動平台Oushhh於今個農曆新年聯乘微辣藝人雞wing，舉辦首屆「雞咁腳精神跑」活動，期望藉綫上跑步形式，鼓勵大家從虎年開始提起精神。綫上虛擬跑步有別於傳統長跑賽事，只要利用手機應用程式，跑手便可在任何時間地點自行規劃作賽時間及路綫，非常適合跑步初哥及專業跑手保持狀態。

成功完成活動的參加者更可獲得限量版禮品，當中包括設計有趣搞鬼的Tee、短襪、獎牌及獎狀。

活動有個人賽及團體賽，個人賽方面分為3.8公里、6.7公里、10公里及高手區全馬42公里，適合不同程度的長跑愛好者，而每個組別最佳成績的5位更可得到「精神」神聖加持，報名費用為428元。除了個人賽外，參加者亦可自行組織最多8人一同參與團體賽，與隊員在活動期間累計距離，錄得最長距離的團隊即可獲得最長「精神」獎，報名費用為2,500元8個名額出賽。有關更多活動資訊，請參閱Oushhh網頁

「雞咁腳精神跑」活動詳情：

報名日期及參加方法：2022年2月18日或之前下載Oushhh手機應用程式及登記成為Oushhh會員，進入「雞咁腳【精神】跑」活動頁面並完成付款，即可完成報名。
活動日期：2022年2月1日至2022年2月20日

「雞咁腳精神跑」活動

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責任編輯：區祖飛

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