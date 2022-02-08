【節慶回收】新春應節桃花年桔回收　環保升級再造　助蝴蝶本地繁衍

在農曆新年期間，人們會在家中、辦公室或者商場放置桃花和年桔，用來裝飾一番，增添新年氣氛。新年過後，環保署及民間組織近日舉辦回收活動，向社會各界收集擬棄置的桃花及年桔，然後把它們回收、循環再造，或轉贈給有需要的地方，期望可以減少送往堆填區的園林棄置物數量。

環保署：桃花回收計劃2022

環保署由即日起開始桃花回收計劃2022，並分為兩個階段。回收得來的桃花將會與其他園林廢物一同轉化成為再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾及藝術品等。

第一階段由即日起至2月14日，收集地點包括屯門稔灣Y·PARK林·區中央收集站，地區收集站包括11個「綠在區區」回收環保站、37個指定公眾垃圾收集站，以及6個離島廢物轉運站。

至於第二階段收集日期為2月15至21日，只限屯門稔灣Y·PARK林·區中央收集站，市民及工商機構可於辦公時間內（早上9時至下午6時）把桃花直接送往Y·PARK林·區。

凡於Y·PARK林·區或「綠在區區」回收環保站參與回收桃花的市民，均會獲發電子證書。市民在回收環保站回收桃花，除了會獲得小禮物外，更可同時登記成為「綠綠賞」智能積分計劃會員。

需要留意的是，地區收集站只會收集高度2米或以下的桃花，並需拆除桃花上的揮春、裝飾物及膠帶等物品。

計劃詳情

收集點位置及開放時間（第一階段）

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鳳園蝴蝶保育區：年桔轉贈配對網絡2022

環保協進會轄下的鳳園蝴蝶保育區舉辦的「年桔轉贈配對網絡」計劃，以配對方式，讓捐贈機構或公司可直接把年桔送到有需要的地方，例如學校蝴蝶園、本地農場等。由於桔樹是鳳蝶幼蟲的寄主植物，所以重新種植的年桔能幫助蝴蝶在本地繁衍及生長。

如需捐贈或登記接收年桔，可由即日至2月18日填妥參加表格，電郵fungyuenbutterfly@gmail.com或傳真2690 3438至環保協進會。

計劃詳情

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責任編輯：李伊洛

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