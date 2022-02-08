早買真係早享受？　海外寄遞奢侈品注意事項

不少香港人都有在外國買奢侈品的經驗，目的是以較優惠價格，買入最新款的手袋、飾物等。但現在疫情反覆，未能夠親身到當地搜羅心頭好，有人會選擇靠身處外地的朋友或代購服務幫忙。但現實中，「早買早享受」，有機會演變成受氣的「受」，得不償失。

不少人都分享以往從外地運送奢侈品到香港，有機會面對被當地海關扣貨、快遞公司服務參差、追查不了貨運進度，甚至出現遺失貨件的情況，讓他們十分困擾。

貨運航班大減 僅記預留充裕時間

疫情緣故，不少地區都實施限飛，甚至禁飛令，例如數星期前，國泰航空因應第五波疫情爆發而暫停所有貨運長途航班一星期，受影響航綫包括美加、歐洲、澳洲等，導致航綫運力大減。與此同時，大眾對貨運的需求不跌反升，使各種貨運服務持續供應緊張。一艙位難求，加上各地清關手續嚴謹、需時，寄遞過程可以長達三至四星期不等，客人在安排物流運輸時，應謹記預留充裕時間。

選擇安全可靠的寄遞模式

客人可以按照迫切性、價值選擇採用哪種寄遞方式。加上市面上有大量貨運物流公司選擇，客人應該貨比三家，按照自己的需要選擇最合適的貨運方案。如果運送貴重物品如奢侈品，我們建議客人選擇以迅速、安全、準時見稱的空運。而運送一般日用品，可以考慮運輸時間較長但較便宜的海運方式。大量運輸方案當前，最重要是客人清楚自己的需要，按緩急輕重選擇最合適的貨運模式。

法國奢侈品貨運個案分享：緊貼貨運進度

有客人在法國當地的門市購入數件奢侈品後，希望利用快遞，將心頭好送到身處香港的朋友。為避免再次出現以往寄遞延誤數星期，甚至遺失貨件的情況，他選用我們的平台幫忙。按照他的貨運時間、價錢、保險等要求，我們為他配對合適的快遞公司，立即安排門到門的貨運服務。同時亦提醒客戶，預早準備齊全的文件和單據，以確保辦理報關清關手續順順利利。以往客人對於貨件運送進度一知半解，但現在他對整個運送過程會瞭如指掌，因為我們團隊會協助他追查寄遞貨件、清關進度等，如有需要，更可以即時更換貨運方案，在影響減至最低的情況下，將貨件順利送到目的地。

雖然是次清關過程非常嚴謹，花了約10天才完成相關手續，最後順利將貨品完好無缺地運抵香港，依時將這些新款奢侈品送到收件人手上。

寄遞奢侈品小貼士

為了確保貨運安排順利，用家需要準備好完整的收據，並填妥商業發票。謹記如實申報貨品種類、數量、價值等

奢侈品價值比一般商品高，建議用家選擇安全可靠的快遞方式，並購買貨運保險，以免因小失大

做齊以上步驟，自然就可以「早買早享受」

如果想寄送奢侈品，不妨將先將照片、資料及相關文件發送給貨運平台，他們會為你評估寄送時的注意事項，以便順利寄件！

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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