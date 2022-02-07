印度加強監管加密貨幣　被視為合法資產類別機會增

加密貨幣上周步入2月份後表現開始企穩，而個別另類幣包括以太幣、Solana、Terra表現優於比特幣。比特幣上周窄幅上落，低見36,375美元，於周五突破升穿40,000美元，周一報42,174美元，一周上升13.2%；以太幣低見2,489美元，突破升穿3,000美元，一周上升18.2%，周一報3,024美元。

各國陸續對加密貨幣展開監管，印度財政部長Nirmala Sitharaman布，將對加密貨幣資產轉讓徵收30%的稅率，不適用任何扣除或豁免。這包括從加密貨幣到非同質化代幣（NFT）。對這些資產徵稅意味着政府將把它們視為合法的資產類別。而NFT的稅率對象仍然模糊，印度政府是否會對NFT交易者或NFT藝術家徵稅尚不清楚。印度儲備銀行（RBI）亦宣布從4月1日開始的財政年度將推出中央銀行數字貨幣（CBDC）。

美國德州（Texas）於2021年2月中因為極端天氣而出現的大規模停電事件，高峰時德州有450萬戶家庭和企業停電，州内供水設施、食物供應鏈和網絡通訊設施也受到影響。為避免重演去年德州供電中斷事件，北美最大比特幣礦商Riot Blockchain於2月1日宣布在冬季暴風雪期間自願關閉以節省電力。而比特幣礦場使用的電力足以供應德州6萬戶家庭用電。美國的大多數比特幣礦場位於紐約（New York）、肯塔基州（Kentucky）、喬治亞州（Georgia）和德州（Texas）。

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ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場氣氛及買盤影響，周一報10751點，一周上升16.4%；ix比特幣指數報10194點，一周上升13.8%；ix以太幣指數報26002點，一周上升19.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 10751 +16.4%（+1515） ix比特幣指數 10194 +13.8%（+1234） ix以太幣指數 26002 +19.1%（+4167） *截至2022年2月7日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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