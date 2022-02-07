【中美角力】全球「去美元化」醞釀資金大挪移　有利人民幣加速崛起

今月中，非洲宣布建立「泛非支付結算系統」，而海灣4國外長應邀訪華，兩則表面看似淡淡無奇的新聞，實際可能意義重大，對全球「去美元化」，人民幣加速崛起甚有啟示。與此同時，美國聯儲局收水升息愈加迫切，反觀中國卻與美逆向而行，降準減息釋放流動性刺激經濟，有望進一步提升人民幣資產吸引力，新一波的國際資金大挪移或正在醞釀中。

中非貿易關係緊密 有利人民幣崛起

長期以來，美元透過環球銀行金融電訊協會（SWIFT）獨步天下，主宰了全球金融及貿易結算。其他各國，特別是政治上與美國時有衝突的國家，面對美國這項優勢，往往無計可施。

早年，歐盟雖設有歐元支付結算系統單一歐元支付區（SEPA）及泛歐實時全額自動清算系統（TARGET），甚至更建立INSTEX繞道SWIFT與伊朗進行結算交收，可惜效果不顯。現今，非洲在區內自由貿易區框架基礎上，支付系統將進一步涵蓋整個非洲大陸，且目標明確，強調是要結束非洲國家間跨境支付對第三方貨幣的依賴，並估計每年可因此節省約50億美元支付成本，甚有啟示作用，或會引來其他自貿區照辦煮碗仿效。中國與非洲國家政經關係密切，這發展亦有望可助長人民幣進一步崛起。

事實上，東盟10國甚有興趣自設區域跨境支付系統，而今年1月生效的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），即東盟以及中日韓澳紐自貿區規模更是全球最大，早期雖曾有組建結算貨幣「亞元」倡議，不過在中國巨大經濟體量下，加上中國與RCEP成員國多簽有貨幣互換機制，亦容許相互以本幣結算，人民幣變相已擔當起「亞元」的部分角色，往後的龍頭地位應會與日俱增，在區內流通及支付也會更廣泛，再設亞元也就非急切必須之舉。

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搭建貿易平台擴大結算應用 中東產油國去美元化

另一方面，海灣國家沙特、科威特、阿曼及巴林外長月中聯袂訪華，雙方除了洽談地緣政治，尤爲重要的是會後聲明將加速自貿區進程，須知這些中東產油國，尤其是沙特和阿聯酋，以及差不多同期訪華的伊朗，均與中國簽定長期石油供應，並以人民幣作為結算貨幣，變相推動了中東國家甩開石油美元，當中沙特與華經貿合作近年快速提升，分別與伊朗扮演了去美元化的推手。至於另一產油大國俄羅斯，迫於美歐「制裁」下，不但石油同樣避開美元，逾半商品貿易亦以人民幣或盧布結算，並與中國開通了獨立於SWIFT的結算系統，這些國家爭取去美元化的戰略目標已是甚為明顯。

其實，中國若要提升人民幣國際化，透過與各國及地區搭建貿易平台是快捷之路，可藉以加速擴大結算及應用。目前中國是全球百多個國家的最大貿易國，亦與近40多國簽定貨幣互換，人民幣亦已成為央行儲備及國際支付的貨幣。但雖然在2021年第三季度在全球外滙儲備中位居全球5強，然而所佔比例仍低，難與美元比拼。不過，近年美元遭受其他貨幣蠶食，所佔份量每況愈下。相反，人民幣挾着中國貿易實力不斷增強，有投行推算人民幣將在2030年超越英鎊及日圓晉身3甲。

美中貨幣政策背馳 有利提升人民幣吸引力

無可否認，美中大國博弈，美元與人民幣亦互爲競爭，此消彼長。而在當前疫情衝擊下，美中應對措施大不同，不但貨幣政策背馳，經濟表現及前景亦有別。以現時衡量，中國經濟增長率仍然高於美國，加上人民幣相對穩定亦增強了相關資產的吸引力。不過，美國聯儲局迫於節節飆升的通脹而醞釀「提早」加息收水，屆時相信將牽動部分環球資金回流及重新配置資產策略。

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上周，美國聯儲局議息結果雖然維持利率不變，會後聲明似乎印證了聯邦公開市場委員會（FOMC）於12月的會議紀錄，反映出聯儲委員傾向於3月份完成縮減購債計劃後，「很快將合適」啟動加息，以遏抑飆高至7%的通脹，一般估計聯儲局難以等至下半年，次季就會上調利率。相反，中國逆向而行，在疫情爆發初期並沒有跟隨美歐日大舉量寬，更藉着對內嚴控疫情，維持正常生產及經濟活力，並推「雙循環」催谷消費及增加出口，不但令去年中國GDP增長達8.1%， 而去年12月通脹低企為1.5%，亦爲當今相對寬鬆幣策留下了操作空間。

正當美國面對高通脹壓力而醞釀重啟加息下，中國分別於去年7月及12月降準釋放流動性，並調低中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR），以盤活資金刺激經濟，可望成為投資市場憧憬的利好因素，加上中國政府對個別行業的整頓相信亦已近尾聲，將有利吸引外資重新入市，縱使美國加息可能引導資金回流「剪羊毛」，基於人民幣資產的吸引力，中國或可重演2015年至2018年美國加息周期時，分享國際資金的紅利。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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