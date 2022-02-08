  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資入門】解讀財務報表　企業資產減值知多啲

博客 11:30 2022/02/08

分享：

經濟不景氣時，很多公司面對業務上的挑戰及不確定性，這有可能對資產造成負面影響或減少其價值。

一項資產最初出現於公司財務報表，是按成本計量。其後在每個報告日，視乎需要，會按成本扣減資產的消耗和減值，或重新估值。而不同類型的資產，例如金融投資或物業廠房等，會按適用的會計準則作不同的會計處理。

【評估財務報表可信性 了解4項常見關鍵審計事項：按此

資產減值有迹可尋

在每個報告期結束時，公司需要評估會否有迹象令資產可能出現減值，估算資產的可收回價值。資產減值跡象的例子有很多，例如市場利率上升，科技、市場、經濟或法律環境的不利變化；資產本身的情況，例如其市值下跌、信用評級下跌（適用於金融資產）、報廢或出現實質損壞、其經濟表現較預期差、資產被閒置或公司有意出售資產，又或者公司的淨資產值高於其市值。

無論有否減值跡象，公司每年都需要為業務合併所產生的商譽、沒有明確使用期限的及還未可供使用的無形資產進行減值評估。

【讀財務報表保障個人投資 教你分辨核數師4類意見：按此

減值金額的根據

當公司需要進行減值評估時，應披露構成減值的事件和情況，以及減值評估的關鍵假設，例如銷售的預期增長率、最終增長率及使用價值的折現率。

企業對自身資產的價值作出評估，判斷會否出現減值虧損的情況，有助更真確反映資產的價值，是投資者作出投資決定時的重要考量。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 傳訊及教育資源 投資者及理財教育委員會

欄名 : 投資理財手記

最新專欄文章 更多

博客 - 【投資入門】評估財務報表可信性　了解4項常見關鍵審計事項
2022/01/03
【投資入門】評估財務報表可信性　了解4項常見關鍵審計事項
博客 - 【跨境理財通】了解內地投資產品風險　參與跨境理財通注意事項
2021/12/06
【跨境理財通】了解內地投資產品風險　參與跨境理財通注意事項
博客 - 【投資入門】讀財務報表保障個人投資　教你分辨核數師4類意見
2021/11/01
【投資入門】讀財務報表保障個人投資　教你分辨核數師4類意見
博客 - 【虛擬貨幣】低風險高回報有無咁筍？提防5類加密貨幣騙案
2021/10/26
【虛擬貨幣】低風險高回報有無咁筍？提防5類加密貨幣騙案
博客 - 【ESG】從ESG評級檢視公司可持續表現
2021/09/06
【ESG】從ESG評級檢視公司可持續表現
港股 投資策略

下一篇文章

【中美角力】全球「去美元化」醞釀資金大挪移　有利人民幣加速崛起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
博客 - 【中美角力】全球「去美元化」醞釀資金大挪移　有利人民幣加速崛起
【中美角力】全球「去美元化」醞釀資金大挪移　有利人民幣加速崛起
博客 - 印度加強監管加密貨幣　被視為合法資產類別機會增
印度加強監管加密貨幣　被視為合法資產類別機會增
博客 - 【退休規劃】公務員人到中年想做業主　60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？
【退休規劃】公務員人到中年想做業主　60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？
博客 - 【MPF】管理強積金用電子工具更輕鬆　積金易料最快2025年全面運作
【MPF】管理強積金用電子工具更輕鬆　積金易料最快2025年全面運作
博客 - 【美股分析】Meta績差暴跌　是否仍值得投資？
【美股分析】Meta績差暴跌　是否仍值得投資？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款