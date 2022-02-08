【投資入門】解讀財務報表　企業資產減值知多啲

經濟不景氣時，很多公司面對業務上的挑戰及不確定性，這有可能對資產造成負面影響或減少其價值。

一項資產最初出現於公司財務報表，是按成本計量。其後在每個報告日，視乎需要，會按成本扣減資產的消耗和減值，或重新估值。而不同類型的資產，例如金融投資或物業廠房等，會按適用的會計準則作不同的會計處理。

【評估財務報表可信性 了解4項常見關鍵審計事項：按此】

資產減值有迹可尋

在每個報告期結束時，公司需要評估會否有迹象令資產可能出現減值，估算資產的可收回價值。資產減值跡象的例子有很多，例如市場利率上升，科技、市場、經濟或法律環境的不利變化；資產本身的情況，例如其市值下跌、信用評級下跌（適用於金融資產）、報廢或出現實質損壞、其經濟表現較預期差、資產被閒置或公司有意出售資產，又或者公司的淨資產值高於其市值。

無論有否減值跡象，公司每年都需要為業務合併所產生的商譽、沒有明確使用期限的及還未可供使用的無形資產進行減值評估。

【讀財務報表保障個人投資 教你分辨核數師4類意見：按此】

減值金額的根據

當公司需要進行減值評估時，應披露構成減值的事件和情況，以及減值評估的關鍵假設，例如銷售的預期增長率、最終增長率及使用價值的折現率。

企業對自身資產的價值作出評估，判斷會否出現減值虧損的情況，有助更真確反映資產的價值，是投資者作出投資決定時的重要考量。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App