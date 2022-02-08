【消費優惠】Tea WG情人節午餐$1,098　限定茗茶套裝$488起

因應情人節，Tea WG推出了限定4道菜套餐及茗茶產品。

情人節限定4道菜午餐將於2月13及14日，在中環國際金融中心及九龍塘又一城沙龍及精品店供應，現正接受預訂。

套餐包括頭盤、湯品、自選主菜及甜品，並配上由茶藝師推介的冷熱茗茶。午餐入座時間為早上11時45分至下午2時，價錢為1,098元（兩位用），另收加一服務費。

套餐餐牌

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由即日至2月15日，Tea WG 在HKTV Mall官方網上商店亦有情人節限定優惠。

「藝術茶壺茗茶套裝」包括現代藝術蘭花系列茶壺 （粉紅）1個，法式伯爵茶頂級訂製茗茶1罐，原價1,126元，情人節限定價為958元。

「Tea WG 甜心茶組」則有法式伯爵茶及馬球俱樂部之茶兩款茶葉，並以魚子醬錫罐作包裝，原價538元，情人節限定價為488元。

此外，「茗茶薰香蠟燭」系列原價598元，現以情人節限定價538元發售。

由2月11至14日，全線 Tea WG沙龍及精品店亦會以優惠價售賣「浪漫茗茶蠟燭套裝」，以及「戀人早餐茶及24件茶香馬卡龍禮盒套裝」。

優惠詳情請瀏覽官方Facebook專頁。

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撰文：hket小編

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