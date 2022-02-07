【外滙前瞻】歐央行加息轉鷹推升歐元　美國薪酬升幅強勁通脹恐再加劇

上周歐洲央行及英倫銀行均有議息會議，歐央行面對5.1%的通脹率，終於承認短期內通脹難以回落，市場預期歐央行今年下半年開始會逐步加息，7月開始加息0.1%，全年共加息0.4%。有關轉變使歐洲10年債息重回零息上，為歐元帶來刺激上升。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，不少貸款歐元的投資者意識到歐央元會加息，擔心推升歐元，因此紛紛償還貸款，使歐元滙價出現急升。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.1250，阻力位在1.1550。

至於英倫銀行於議息會上加息0.25%後，再表示有進一步加息的機會，市場預期英國通脹率短期內或會升至7%，之後每次加息可能會大於0.25%。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周英鎊兌美元走勢向下行，支持位在1.3350，阻力位在1.3650。

美國公布1月份非農就業數據，就業人數增加46.7萬份，遠勝市場預期。但失業率同樣比預期高，由3.9%升至4%。而平均時薪按年上升5.7%，高於市場預期，顯示當地就業市場趨緊。不過工資增長無疑會推升通脹，聯儲局可能會加大加息步伐，惟部分美聯儲官員反對今年激進加息，限制美元表現，中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在94.00，阻力位在97.00。

責任編輯：嚴熹曼

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