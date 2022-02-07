【美股分析】Meta績差暴跌　是否仍值得投資？

Meta Platforms業績差過預期，股價洗倉式下瀉，仍值得投資？

FB績差暴跌

自從去年11月中開始，很多增長型股票的股價從高位下跌，到近兩周即使連巨無霸股都出現大跌，這對於投資者來說實屬一個警號。Meta Platforms（美：FB）在上周四晚暴跌26.39%，跌幅超過四分之一實屬不正常，即使業績如何，這種狂升暴跌對投資者不是好事。

Meta Platforms去年第四季收入達336.7億美元，按年升20%；每股盈利遜於預期3.84美元，只得3.67美元，按年跌5%；純利則按年跌8%，為102.9億美元。若全年計，Meta Platforms在2021年收入1,179.3億美元，按年增37.2%。純利393.7億美元，按年升35.1%。對比第四季，增速顯然有壓力，而且最重要的是用戶增長欠缺動力。

用戶增長乏力

包括Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp及其他應用程式的應用程式家族（FoA，Family of Apps）的日活躍用戶在12月有28.2億，按年升8%；月活戶用戶達35.9億，按年升9%，只有單位數的增長對於社交媒體來說絕對不理想。單看Facebook數據，日活躍用戶19.3億，按年升5%；月活躍用戶29.1億，按年增4%，可推測其他應用程式增長都不太強勁。

Meta Platforms管理層預期，2022年第一季收入270億美元至290億美元，按年增長只有3%至11%，主要繼續受到廣告及價格增長逆風影響。

至於元宇宙方面？Meta Platforms開完發布會後，表示將大力發展，卻不見在這方面加大資本開支，2022年繼續維持290億美元至340億美元，但支出投入在FoA，用於投資數據中心、伺服器及人工智能開發。屬元宇宙的Reality Labs表明不會有大幅投入，這點相信亦是令市場失望，顯得所謂的元宇宙計劃雷聲大雨點小。

壓力下賣穩定幣業務

Reality Labs是Meta Platforms負責虛擬及增強實境軟體、硬體及內容的部門。在第四季收入8.8億美元，按年升64.2%。不過，營運虧損達33億美元，從2020年同期的蝕18.3億美元，進一步擴大，顯然想靠所謂元宇宙去賺錢看來仍遙遙無期。

值得一提，本來由Meta Platforms主導的穩定幣項目Diem，近日以1.82億美元賣出。Diem本來被市場憧憬會用於Meta Platforms平台內的電商交易，或於未來社交元宇宙有發展空間。不過，賣出後一顆未來增長的種子消失，反映公司面對很強的監管壓力。

僱員人數大增

在去年底，Meta Platforms持有現金、現金等價物及可出售證券為480億美元。在去年及第四季的營運現金流分別為576.8億美元及181億美元，意味公司仍有力去投資。而講到投資，公司在去年的僱員人數按年升23%，達7.2萬人，大幅增加人手，在元宇宙又不大加資本開支，應是請更多人做本業社交媒體，但表現讓人失望，投資者實在要多加警惕。

Meta Platforms現時PE約17倍多，已跌回至2018年底的水平，會是一個機會，抑或要走？筆者建議未買先觀望，有貨如再跌都應減一減。參考另一隻社交媒體股Snap（美：SNAP），雖然上周五因錄得上市以來首次淨利而爆升，但去年10月底單日跌26%後，仍繼續反覆下跌。因此，若Meta Platforms的股價企不穩，向下仍有調整壓力，但相信應不會像Snap那樣深潛。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：拆解Meta Platforms 跌後部署】（收費文章）

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