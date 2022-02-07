【MPF】管理強積金用電子工具更輕鬆　積金易料最快2025年全面運作

強積金的投資期可長達三、四十年，計劃成員要清楚瞭解自己的投資目標，積極管理強積金，並定期檢視投資策略，以適時作出調整。在這段長遠的旅途上，如計劃成員能善用電子工具，管理強積金就會更輕鬆方便。

【去年強積金錄0.3%負回報 積金易平台續為今年重點項目：按此】

網上工具助管理強積金

積金局過去推出了一系列的網上工具協助成員更處理強積金，包括「個人帳戶電子查詢」讓成員方便快捷地了解帳戶情況，計劃成員亦可透過「強積金基金平台」了解及比較不同的強積金基金收費和投資表現，「受託人服務比較平台」則提供各受託人在不同強積金計劃所提供的服務助成員作比較的，計劃成員可利用「退休策劃計算機」估算所需的退休資金儲備。

除了上述的網上平台，積金局一直推動強積金數碼轉型，而當中重中之重的工作便是構建積金易平台。當這個電子化公用平台啟用後，計劃成員可以隨時隨地處理所有強積金的行政工作，包括即時開立積金易戶口、整合帳戶、基金轉移等，所有帳戶資料一目了然，管理方便快捷。要將積金易平台功能得以最大發揮，用戶介面設計非常重要。

盡早踏上數碼轉型之路

目前項目承辦商正設計積金易平台的用戶介面，積金局亦向不同強積金持份者介紹平台的設計及功能，並收集他們對平台功能、視覺設計，以及需要的支援服務等各方面意見，協助承辦商優化設計。有關的諮詢工作已於去年12月展開，預計為期半年，估計會諮詢接近100個單位。

按照目標，當平台完成構建完成，受託人最快會於2023年開始按次序將強積金計劃帳戶資料過渡至積金易平台，當完成所有轉移後最快在2025年全面運作。

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