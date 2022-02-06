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【好去處】凌霄閣摩天台428觀維港迎情人節　與情人太平山扣上愛情鎖

精明消費 10:00 2022/02/06

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在農曆新年期間，不妨一遊太平山山頂，盡吸天地靈氣兼「行大運」，為新一年取個好意頭。山頂凌霄閣除了布置賀年應節裝飾，一片喜氣洋洋之外，還特地因應今年中西情人節相連兩天，在摩天台428設置愛情祈願「打卡」裝置，還加入愛情鎖祈願元素，浪漫得很。

【西貢大枕蓋最啱睇吊鐘花 5大春花最佳觀賞時間＋地點：按此

到訪香港島最高點的山頂凌霄閣，不妨一探摩天台428，這個香港最高的360度觀景台，可飽覽維港繁華景致的同時，也能遠眺新界的翠綠山巒，甚至南中國海的離島景色。廣闊開揚的景致，確實令人身心舒暢。

摩天台428為迎接情人節，特地以色彩繽紛的心形，拼湊成浪漫甜蜜的愛情祈願打卡裝置，正好讓一眾情侶於迷人維港景色之下拍照打卡留念，還可於太平山上扣上愛情鎖釦祈願，在新一年繼續幸福甜蜜長長久久。入場當然要買票，情侶可選「摩天愛情鎖」套票，包雙人門票連愛情鎖套裝。另有單人門票連愛情鎖套裝，不妨誠心以鎖釦許願，天賜良緣早日脫單。

【西貢大枕蓋最啱睇吊鐘花 5大春花最佳觀賞時間＋地點：按此

 

新春優惠獎賞

由即日至2月28日於凌霄閣地下客戶服務處購買凌霄閣摩天台428「摩天愛情鎖」套票或凌霄閣摩天台428單次入場門票，成人門票可獲贈購物及飲食禮券50元，小童及長者門票則可獲贈購物及飲食禮券30元。當天於商場內參與商戶消費滿指定金額即可使用，每單交易最多可使用一張現金券。

「摩天愛情鎖」套票

日期：即日起至2月28日
價格：單人99元（包凌霄閣摩天台428門票1張及情人鎖1個）、雙人168元（包凌霄閣摩天台428門票2張及情人鎖1個）

【港島西龍虎山45分鐘迷你森林浴 忘卻塵囂感受自然之美：按此

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包

 

作者：劉妙賢

責任編輯：馮柏偉

【原文：山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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