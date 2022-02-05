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【好去處】商場新春布置直落到元宵　大大與小妹聯乘柴犬工房現身置富Malls

精明消費 10:00 2022/02/05

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農曆新年受疫情影響，氣氛大打折扣，幸好還有港九各大商場的賀年布置搭救。今年不少商場也特意邀請人氣本地插畫師合作，帶來多個不同畫風的可愛萌爆角色及場景，精心設計的打卡位，讓人可盡情影靚相，湊湊熱鬧感受過年氣氛！

【情人節打卡新都會廣場4米高情人橋 填詞人Oscar浪漫歌詞營造甜蜜氣氛：按此

1. 置富Malls　大大與小妹ｘ柴犬工房

今年在置富旗下4大商場，找來「大大與小妹」及「柴犬工房」一同創作，打造出4大開運場景，更舉行至3月20日，過年後都可以去打卡。

兩方的主角大大、小妹、雪比和DD在置富Malls 4大行運福地，變身運財之神、戀愛之神、吃貨之神和健康之神，馬鞍山廣場「新春祈福遊樂園」可求姻緣、+WOO嘉湖「龍精虎猛舞獅團」擊鼓除疫氣、置富第一城「豐衣足食全盒派對」有各式賀年糕點，以及在置富都會「財源滾滾樂滿屋」轉風車祈求風生水起。

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1. 馬鞍山廣場「新春祈福遊樂園」

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

2. +WOO嘉湖「龍精虎猛舞獅團」

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂

3. 置富第一城「豐衣足食全盒派對」

地點：置富第一城地下置富第一園

4. 置富都會－「財源滾滾樂滿屋」

地點：置富都會L7大堂

2. 皇室堡文地貓　貓星人化身老虎

人氣插畫家文地貓於皇室堡舉行的「文地貓喵聲報喜新春遊」，設有5大打卡位，主角首次化身成老虎造型，更帶上一眾貓星人包括笨薯、米高、多爺及象廚來陪市民過年。場地設有期間限定店，周末更特設「喵」年行大運新春市集，發售多款寵物賀年用品及手工產品，貓店長亦有機會神秘現身。

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皇室堡ｘ文地貓　喵聲報喜新春遊

地點：皇室堡地下中庭
日期：即日起至2月20日

3. 荃新天地Cataholic Wonderland　插畫界新貴登場

本地插畫界不時有新血加入，最佳香港原創授權角色設計金獎得主Kiki，帶着筆下Cataholic Wonderland的3個角色首次進駐商場「Citywalk．Cataholic Wonderland虎年竹福」，有貓兄妹Mika、Alice及小豬Kiki，現身「虎門接福」、「竹福小舟」和「虎舞飛揚」等新春打卡景點。

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Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福

地點：荃新天地1期中庭
日期：即日起至2月15日

【3大商場虎年主題布置 仿日本神社許願池 甜蜜打卡賀新年：按此

4. 屯門市廣場John Ho肉肉熊重回舊地

著名本地繪本作家John Ho，筆下的肉肉熊與花花貓於10年前首次亮相屯門市廣場，今次以《花花貓新春甜蜜遊園》為主題再度回歸，設置多個充滿新年及情人節浪漫氣氛的裝置。包括5米高的「招福花花貓」，與身後的540吋巨型LED大電視有影片互動。同時舉行「肉肉熊與花花貓的幸福日常」展覽，展出32幅手繪畫作。

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花花貓新春甜蜜遊園

地點：屯門市廣場中庭
日期：即日起至2月15日

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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