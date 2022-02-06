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【WFH】在家工作影響工作表現？　添置設備增效率長遠更有利可圖

個人增值 19:00 2022/02/06

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Omicron疫情反覆，不少企業亦重新執行在家工作（WFH）政策，希望有助防控疫情。不過，打工仔在家工作時，仍要面對不少挑戰，例如工作受干擾、生活失衡等。

不少人在家工作時，沒有固定的工作空間，可能是窩在梳化裏，或是在睡房中工作。惟此或會影響工作效率，因大腦需要一些環境因素，讓人們進入工作狀態。

空氣流通程度　光綫亦有影響

其次，此情況亦會令人們難以達到生活及工作平衡。同住的家人或經常忘記你是正在工作，因而打擾；或是當人們日間在睡房工作，到了晚上仍難以脫離工作狀態，容易出現失眠情況。

雖然不是每個打工仔也可在家安排一個偌大的辦公空間，但仍是有方法解決這些挑戰。第一，可以短暫設置一個只用於工作的空間，如果沒有書房，或可簡單設置工作桌，讓大腦更容易進入工作狀態。

承上一項，人們宜投資一些在家工作的設備，例如電腦櫈、工作桌等，甚至是燈光，都有助提升工作效率及專注力。同時，空間內的溫度、空氣流通程度等亦會影響工作表現，故冷氣、空氣清新機亦是重要的投資。

投資在家工作　究竟價值何在

或許不少人會質疑，加大在家工作的投資是否值得？現時遙距工作漸漸普及，人們可自由選擇工作及居住地點，變相大家亦是在全球的勞動市場爭一席之位，投資於提升工作效率的設備，長遠有望可令收入增加。

同時，在家工作的上班族亦要留意，就算WFH亦要令工作桌保持整潔及有條理，確保工作環境像樣，例如像在辦公室般，每日清理桌上雜物，一方面可更易進入工作狀態，另一方面亦可保持工作安全。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：提升WFH效率有計設置工作桌更易投入（收費文章）】

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