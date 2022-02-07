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【消費優惠】Pizza-BOX外賣大薄餅加$20換購多1個　百樂酒店自助午餐及下午茶低至75折

精明消費 07:00 2022/02/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza-BOX：外賣大薄餅加$20換購多1個

即日起至2月10日，凡於Pizza-BOX購買任何外送正價大薄餅一個，即可以20元換購同等價值或較少之薄餅乙個。

網上預訂

    點擊圖片放大

2. 百樂酒店：自助午餐及下午茶低至75折

即日起至2月28日，「讚好」或「追蹤」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示下圖，惠顧自助午餐和下午茶自助餐可享75折優惠。優惠有效期至2月28日，惟不適用於2月13日至14日之自助午餐。

查詢／訂座 ：2731 2168／WhatsApp

網上訂座

    點擊圖片放大

3. 天地圖書：春季大減價低至85折

天地圖書現正舉行春季大減價，即日起至2月27日，全綫中文、英文、兒童圖書85折，文儀用品9折。

另外，由即日起，凡購物折實滿100元，即送15元現金券1張；折實滿300元，可獲贈9折優惠卡1張。禮品數量有限，送完即止。優惠只限只定圖書或產品。

地址：香港灣仔莊士敦道30號地庫
電話：2865 0708
營業時間：上午10時至下午8時

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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