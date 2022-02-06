【保險保障】10年後讓孩子出國讀書　多元貨幣理財計劃幫到手

讀者陳先生正計劃10年後讓小朋友出國讀書，而目前又未確定到哪個國家，想問市面上有沒有保險公司提供一些可以把資產轉為美元再投資環球產品的理財產品？

香港作為一個國際都會，除了聚集各國人士來港旅遊經商之外，香港人在疫情前都很喜歡到世界四處旅遊，因此香港人對外幣一直有需求量。而根據金管局數據，儘管近期疫情嚴峻，香港本地客戶對非美元外幣存款仍然錄得雙位數增長，反映出本地居民對外幣的確有一定的需求。

提供7至9種不同國家貨幣

理財產品需要迎合市場變化需求，最近筆者觀察到市場有些保險公司推出多元化貨幣理財計劃，提供7至9種不同國家的貨幣，讓投資者可以按自己的需要靈活調配保單貨幣。據筆者了解，這種產品結構多數以分紅壽險為主，意思是跟着保險公司的預期紅利作為回報。投資者可以先用美元作為供款主要貨幣，再透過長綫投資去累積財富，到提取時可因應自己的需要提取不同的貨幣，當中可提取貨幣包括：美元、人民幣、英鎊、歐元、加拿大元、澳元或新加坡元不等。同時，投資者又可以在保單的周期中隨時調配保單內部分的貨幣，來換取更高的回報，捉緊全球動態所帶來的無盡機遇，把握貨幣優勢，持續滾存財富。

直接電滙到指定海外戶口

以陳先生的例子，陳先生可以先用港元或美元作為儲蓄計劃的投保貨幣單位。透過長期的紅利派發和複式滾存，使財富不停增值。若期間陳先生洞悉某貨幣的升值能力，決定把保單內的部分價值轉為該貨幣，捉緊機遇賺取貨幣優勢，而且不同貨幣提供的當期回報各有不同，客人可以隨時調配賺取回報。10年後，假如陳先生決定把小朋友送到澳洲讀書，需要一筆澳元作為升學資金。可以把保單內多年滾存的紅利收益提取，同時可以直接換取澳元來應付所需。筆者建議同時可以在升學前提早安排換取保單內的部分幣值為澳元，可以抵銷貨幣突如其來的波動性。另外，保險公司又會藉着客人的需要，直接電滙該筆貨幣到客人指定的海外戶口，這樣可以解決了身在海外的客人提取資金滙款的問題。

筆者認為在現今全球人口流動趨勢下，不論到海外升學或移民對外幣的需求，要作好準備，迎接變化多端的未來，因此必需要有一個周詳的部署。這種多貨幣理財保單既可得到保單紅利收益達至財富增值，多種貨幣轉換又可為客人的理財計劃添加靈活，把握海外機遇。若陳先生退休後想到其他國家生活，如英國，又可以運用該計劃的滾存紅利並選擇每月以電滙方式支付陳先生英鎊作為退休金，滿足陳先生的外幣需求。所以筆者認為一份儲蓄保險可以全部轉換或部分轉換成多種貨幣，再配合個人電滙服務，不論客人身在處何，一個指令就可以滿足不同外幣需要，實現個人不同的理想計劃。

【原文：多元貨幣理財 籌謀留學費用】

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