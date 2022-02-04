元宇宙（Metaverse）暫未為朱克伯格闖出財路 時機未還是言過於實？

新年伊始，謹祝各位讀者虎虎生威，投資賺過盆滿砵滿！

雖然本欄不是以投資回報作主題，但一眾科網股也是上市公司，在過去兩年升幅顯著，相信不少讀者都從中獲利不少。不過，隔晚美股收市後，經營全球多個社交平台的Meta Platforms，公佈遜於市場預期的業績後，股價在昨晚開市便跳水式下跌逾24%。這反映了一心想在元宇宙打出一片天的教主朱克伯格，似乎要先解決現存平台經營所面對的難題，即用戶離棄和廣告收入下跌。

廣告開支跑輸Instagram

對不少香港人來說，上Facebook、碌Instagram和用WhatsApp約飯局都是生活的一部份，但無可否認的是，Facebook的使用量在年輕用戶群是不及Instagram，而不少藝人明星也愛透過Instagram開直播和粉絲即時互動，不少品牌也看中這一點而把廣告轉移至Instagram。

雖然香港市場不大，但這一趨勢反映了Facebook平台開始面臨增長放緩甚至倒退的困境。根據香港媒體監測機構admanGo的數據，社交媒體廣告開支按年升幅達42%，投放Instagram的廣告開支按年飆67%，用於Facebook的則跑輸大市，只錄得逾36%按年升幅。

臉書活躍用戶首次下跌

不過，社交媒體平台依賴活躍用戶來吸引廣告客戶，但Meta則似乎未能留住用戶。根據Meta發布上季財報數據顯示，Facebook的全球每日活躍用戶從前一季的19.30億降至19.29億，為史上首次出現下跌。而在2021年最後一季，臉書每天平均流失約100萬戶。Meta更預期今年首季收入預測將介乎於270到290億美元之間，低於分析師預期的301.5億美元。

事實上，就在Meta公布業績前一天，Google母公司Alphabet也公布了上季業績，在網絡廣告增長強勁的帶動下，業績超出市場預期，令股價急升。但豈料一天之後，Meta的業績卻如此不濟。不少分析都認為，Meta面對來自Tik Tok和YouTube等平台服務的挑戰，未來的前景未能樂觀，加上公司又要為元宇宙項目投入開發成本，在蠟蠋兩頭燒的情況下，Meta面對的問題未必能短期內可解決。

Reel搶奪Tik Tok視頻市場

Meta教主朱克伯格在業績分析員會議上，點名Tik Tok為其主要對手，並指Tik Tok雖然已是一家規模甚大的平台，但仍然錄得強勁的用戶增長。而Facebook也只能照辦煮碗以相同的短視頻服務Reel來搶奪對方的市場。他強調Reels是旗下產品中增長最快的平台，增長貢獻最大。由於短視頻仍然十分流行，預計Reels還將快速增長。在行業競爭和用戶對短視頻的需求引導下，公司正在將越來越多的活動向Reels轉移。

受累蘋果新廣告商私隱政策

另外，教主亦把Facebook表現欠佳歸咎於蘋果對廣告商的新私隱政策，這令Facebook無法一如以往，在毋須取得用戶授權下追蹤用戶的上網活動。公司預計蘋果的新政策將使其2022財年的銷售額損失超過100億美元。這相當於其去年總收入的8%左右。這是Meta首度透露蘋果新政策對其財務的影響。

臉書專頁消失影響用戶互動

事實上，Meta似乎把自己的不濟歸咎於兩大競爭對手的強大，而沒有檢討旗下服務為何讓用戶失去興趣的原因。雖然教主已強調把短視頻作為主打項目來反攻TikTok，但從薑餅人的個人用戶體驗而言，Facebook的吸引力已遠不如Instagram或其他社交平台。

現時Facebook的News Feed只會出現朋友的更新及廣告，至於已Like的專頁消息則很多被消失得無影無蹤，這也直接影響用戶與平台的互動時間。若用戶無法在平台找到想看的東西，自然會蟬過別枝。這到底是Facebook本身的問題，還是對手太強令Facebook無法招架呢？